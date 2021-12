Secretarios y directores de seguridad y municipios, a Control y Confianza; tienen hasta el 31 de marzo

Los secretarios y directores de seguridad pública de todos los municipios de Sinaloa acordaron que serán los primeros en evaluarse en el examen de Control y Confianza y tendrán hasta el próximo 31 de marzo para alcanzar la certificación, informó Ricardo Jenny del Rincón, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

“Lo más importante es de arriba para abajo, el acuerdo que se tomó el día de ayer es que todos los secretarios y directores de las policías municipales, tanto de la policía como de tránsito, en los municipios donde haya policía de tránsito, tiene que estar debidamente certificados a más tardar el 31 de marzo el próximo año”, reveló Jenny del Rincón.

“Nosotros entendemos que todos los alcaldes coincidieron con este tema y deberán en los próximos días, comienza a calendarizar, por lo menos a los secretarios, directores y comandaste, por ahí vamos a empezar”.

Jenny del Rincón estuvo presente en la reunión del Consejo de Seguridad Pública que encabezó el Gobernador Rubén Rocha Moya el pasado jueves en esta ciudad, y ahí también se acordó que en caso de que el Centro Estatal no tenga fechas disponibles para programar los exámenes, las autoridades estatales podrían recurrir a centros de la Fiscalía General de la República o de las fuerzas armadas.

“También hay un tema laboral en los municipios, porque son muchos los policías los que no están certificados, y a los municipios, les puedes causar un problema jurídico fuerte a la hora de tener que destituirlos”, señaló.

“Sin embargo, pues esto es ya problema de cada uno de los municipios, ellos tendrán qué ver qué se hace con ese personal, pero lo que sin duda es que no pueden seguir siendo policías y no pueden estar armados; si no están evaluados, no cuentan con la certificación para ser policías y por ende no cuentan”.

La evaluación de Control de Confianza es indispensable para la certificación obligatoria para ocupar el cargo de la policía, según las leyes mexicanas.

Este examen incluye verificaciones y congruencias del entorno social y situación patrimonial de los agentes y funcionarios, su perfil psicológico, prueba de polígrafo, exámenes médicos y toxicológicos, además de otras evaluaciones de competencias y desempeño.

La certificación tiene una vigencia de tres años y se expide solo en los centros certificados.