Sector campesino de Sinaloa pide evitar compra de semilla sin certificación

El secretario general de la Coordinación Organizadora de la Unidad Campesina, Agustín Espinoza Laguna, exhortó a los productores de frijol y garbanzo a no adquirir semilla de procedencia desconocida o sin certificación oficial, al advertir que podrían sufrir bajos rendimientos o incluso la pérdida total de sus cosechas por falta de germinación.

“Lo barato puede salir caro. Comprar semilla no certificada representa un riesgo altísimo de pérdidas económicas para las familias campesinas sinaloenses”, expresó.

Espinoza Laguna señaló que durante esta temporada se han detectado lotes de semilla no verificada ni validada por el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, lo que representa un riesgo para quienes buscan iniciar siembras dentro de las fechas óptimas del presente ciclo agrícola.

El dirigente destacó que la semilla certificada garantiza la pureza genética, la sanidad y la viabilidad de los granos, factores esenciales para lograr cosechas exitosas y rentables.

Añadió que la verificación en laboratorio permite detectar plagas o enfermedades que podrían propagarse en los campos si se utilizan granos de dudosa procedencia.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades federales y estatales para reforzar los operativos de vigilancia e intensificar las campañas de información dirigidas a los productores.

“Invertir en semilla validada no es un gasto, es la medida preventiva más importante para asegurar la productividad y la rentabilidad de este ciclo agrícola”, concluyó.