$!Sector transportista de Sinaloa se une a manifestación por desaparición de Jaime Michel Palazuelos Velázquez

Palazuelos Guerrero pidió el regreso con vida de su hijo e insistió en que no buscan culpables, sin embargo necesitan el apoyo de las autoridades.

“Él es transportista, trabaja repartiendo personal y no sabemos por qué y no queremos saber por qué lo único que pido es que se apiaden de él y me lo devuelvan sano y salvo. Yo lo que estoy pidiendo es que nos lo devuelvan sano y salvo”.

“Ya es mucho el desespero, ahorita, de alguna manera, tengo que ver, estoy desesperado pues, definitivamente estoy pidiendo que me lo devuelvan, no quiero saber motivo ni por qué, nada más que me lo devuelvan sano y salvo”, expresó.

La desaparición de Jaime Michel se da en medio de una ola de violencia que se ha extendido por más de cuatro meses, desde septiembre de 2024, y que ha dejado más de 850 privaciones de la libertad y más de 700 homicidios dolosos.