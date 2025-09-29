$!Sectores productivos de Altata reciben apoyos económicos de parte del Gobierno de Sinaloa

ALTATA._ En seguimiento al compromiso del Gobernador Rubén Rocha Moya con comerciantes de Altata, este lunes el Secretario de Economía de Sinaloa, Ricardo “Pity” Velarde Cárdenas, entregó la segunda etapa de apoyos económicos directos a comerciantes, restauranteros, músicos, vendedores ambulantes y prestadores de servicios turísticos de la zona. En total, 261 unidades productivas recibieron un respaldo económico que fortalece su actividad y contribuye a la recuperación de la región, beneficiando tanto a negocios de la zona turística como a los ubicados en el interior de la bahía.





En su participación, Velarde Cárdenas destacó la importancia de estas acciones para reforzar la actividad de los negocios locales y respaldar a los prestadores de servicios turísticos, comerciantes, restauranteros y músicos de la región. “Hoy estamos aquí gracias al gobernador Rubén Rocha Moya, quien hace posible que los Secretarios estemos cumpliendo con ustedes y dando seguimiento a estos apoyos directos, tal como lo ha hecho con distintos sectores. Esta es la segunda ocasión que venimos a Altata a realizar una entrega de apoyos; anteriormente lo hicimos a principios de año, con apoyos directos a comerciantes, restauranteros y vendedores ambulantes. Esta vez, atendiendo a las peticiones recibidas, el apoyo se amplía: no solo beneficia a la zona turística, sino también a tortillerías, pizzerías, taquerías y comercios en general,” expresó. El director de Desarrollo Económico de Navolato, Raúl Antonio Zazueta Ramírez, agradeció al Gobierno del Estado por este tipo de apoyos directos destinados a quienes trabajan en distintos negocios y servicios en Altata. “Han sido muy eficientes y rápidos en estas entregas a la comunidad del puerto de Altata; representan un gran beneficio”, subrayó. Los apoyos fueron distribuidos de la siguiente manera: 49 de 15 mil pesos a restauranteros; 13 de 2 mil 500 pesos a músicos; 80 de 5 mil pesos a comerciantes; 100 de 5 mil pesos a vendedores ambulantes; y 19 de 5 mil pesos a prestadores de servicios turísticos, garantizando cobertura equitativa a todos los sectores productivos de la comunidad.





A nombre de los beneficiarios, Victoria Quiñonez, restaurantera del Muelle 33, expresó su agradecimiento al Gobierno del Estado por el apoyo otorgado. “Estos apoyos no solo representan un alivio económico, sino también una muestra de solidaridad y compromiso con nuestro sector. Gracias por estar presentes cuando más lo necesitamos. Confiamos en que ese respaldo continúe y que, trabajando juntos, podamos reconstruir las fuentes de empleo y seguir promoviendo Altata como centro turístico”, afirmó. Carmen Gallardo López, quien tiene un negocio de tortas, hamburguesas y snacks en Altata, comentó que estos apoyos directos del Gobierno de Sinaloa son de gran ayuda. “Con estos recursos nos alivianamos y es muy bueno y bien recibido; nos sirve para cubrir los gastos inmediatos que tenemos”, señaló. Para Emilio Ramos García, prestador de servicios turísticos con una lancha para paseos por la bahía de Altata, estos apoyos son de gran utilidad. “Lo que nos puedan apoyar es muy bueno y nos sirve para salir adelante”, subrayó. Estas acciones se derivan del compromiso asumido por el Gobierno del Estado el pasado 21 de septiembre, cuando el Gobernador Rocha Moya se reunió con habitantes, comerciantes y prestadores de servicios turísticos de la bahía para escuchar sus necesidades y construir soluciones conjuntas que impulsen la vida económica, social y cultural de Altata.



