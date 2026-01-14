$!Sectur reporta derrama de $33 mil millones en 2025 y consolidación de la economía de las comunidades

CULIACÁN._ Durante el año 2025, Sinaloa registró una afluencia de 5 millones 500 mil visitantes, lo que generó una derrama económica superior a los 33 mil millones de pesos, fortaleciendo directamente la economía de las comunidades de la entidad.
Lo anterior fue destacado por la Secretaría de Turismo, Mireya Sosa Osuna, al comparecer ante el Congreso del Estado para presentar los resultados del cuarto año de administración estatal.
“Comparezco ante esta tribuna con un firme compromiso de transparencia para dar cuenta del estado que guarda la Secretaría de Turismo; este ejercicio no es solo un mandato legal para el análisis de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno del Dr. Rubén Rocha Moya, es una oportunidad para dialogar sobre nuestra labor, que impulsa el bienestar en nuestras comunidades”, expresó.
Sosa Osuna explicó que se ha trabajado para construir una industria con rostro humano, inclusiva y sostenible, que garantice que la prosperidad se distribuya de manera equitativa en cada rincón del estado.
“Durante el 2025, logramos avances significativos en la construcción de un Sinaloa más justo e incluyente, hemos apostado por la prosperidad compartida, diversificando nuestra oferta para que los beneficios lleguen desde nuestras costas hasta la sierra, fomentando prácticas sostenibles que aseguren el futuro de nuestro patrimonio”, aseguró.
“Sinaloa hoy se posiciona no solo como un destino de primer nivel, sino como una industria con rostro humano, capaz de convertir cada visita en una oportunidad de desarrollo para quienes más lo necesitan”.
Este crecimiento se vio impulsado por sectores clave como el turismo de sol y playa, la industria de reuniones y el turismo deportivo y cultural, logrando mantener una ocupación hotelera promedio del 65 por ciento en todo el estado.
“En materia de infraestructura turística, se han realizado inversiones estratégicas que han diversificado la oferta turística para el visitante. Durante el 2025 se aperturaron dos nuevos hoteles en Mazatlán: Hollyday Inn Express & Suites, con 130 nuevas llaves; y Pueblo Bonito Vantage, Hotel Boutique de lujo, con 24 habitaciones, generando juntos una inversión total de más de 450 millones de pesos; además, el avance en la construcción de 17 hoteles de cadenas nacionales e internacionales que fortalecen la oferta hotelera con 2 mil 376 llaves”, resaltó.
Ante legisladores y representantes del sector, Sosa Osuna enfatizó que se ha trabajado para que la prosperidad de esta industria se distribuya de manera equitativa, llegando incluso a comunidades de la sierra y centros ceremoniales que históricamente habían quedado fuera del radar turístico.
El reporte detalló un crecimiento significativo en la conectividad aérea, con un flujo de 4 millones 612 mil 70 pasajeros en el estado y destacó particularmente el aeropuerto de Los Mochis, que gracias a la apertura de siete nuevas rutas nacionales, logró un incremento del 21.9 por ciento en su actividad.
De igual forma, agregó, se ha fortalecido la conectividad aérea internacional con el aeropuerto de Mazatlán, logrando para la temporada invernal 2025, ocho rutas directas desde Canadá, seis rutas directas desde Estados Unidos y la permanencia del vuelo Calgary-Mazatlán durante todo el año, logrando así, más de 395 mil pasajeros internacionales.
En el ámbito internacional, Mazatlán fortaleció su presencia en el mercado norteamericano durante la temporada invernal 2025, operando ocho rutas directas desde Canadá y seis desde Estados Unidos y asimismo, el sector naviero reportó la llegada de 126 embarcaciones con más de 436 mil cruceristas, dejando una derrama de 698 millones de pesos.
La funcionaria estatal señaló que la industria de reuniones se mantiene como un pilar fundamental, pues en 2025 el estado fue sede de 191 congresos y convenciones, atrayendo a más de 331 mil asistentes que aportaron 3 mil 589 millones de pesos a la economía local.
“Por primera vez, llevamos a cabo el lanzamiento unificado de la marca destino Mazatlán, una estrategia de promoción omnicanal, desarrollada de la mano de los principales operadores turísticos, aerolíneas, medios de comunicación y campañas publicitarias, fortaleciendo la presencia y el posicionamiento del destino en mercados clave”, sostuvo.
Por otro lado, las festividades tradicionales se mostraron como el Carnaval de Mazatlán recibió un millón 230 mil personas, alcanzando una ocupación hotelera del 86 por ciento y una derrama de mil 143 millones de pesos, ya que en total, el Gobierno del Estado brindó apoyo para la realización de 11 carnavales en diversas regiones.
“Apoyamos la vocación turística de nuestros municipios, mediante la instalación de paradores fotográficos y mapas turísticos en Surutato, Topolobampo, El Maviri y El Rosario, optimizando la experiencia del visitante; complementamos esta infraestructura con el apoyo estratégico a 85 festividades en 19 municipios, con una derrama económica estimada de más de 3 mil 686 millones de pesos, para el beneficio directo de nuestras comunidades”, afirmó.
Como parte de la estrategia para democratizar el turismo, se reactivó el programa “Enamórate de Sinaloa”, el cual movilizó a 7 mil 671 pasajeros mediante 385 viajes con enfoque incluyente, abarcando los cinco Pueblos Mágicos y 12 Pueblos Señoriales de la entidad.
En cuanto a la calidad del servicio, Sosa Osuna informó que se capacitó a más de mil 500 prestadores de servicios y se integraron 237 nuevas empresas al Registro Nacional de Turismo, además de lograr la certificación federal de 55 guías de turistas.
Sosa Osuna enfatizó que hoy día el turismo es la herramienta que permite llevar desarrollo a donde históricamente no llegaba: desde las costas hasta la sierra, pasando por los centros ceremoniales y pueblos originarios.
“Estoy convencida de que el éxito de Sinaloa reside en la grandeza de su gente y en la sinergia que logremos con este Congreso y el sector privado, por ello, cuenten con una servidora para seguir trabajando con determinación, consolidando un turismo que nos llene de orgullo y que garantice prosperidad compartida para todas y todos; sigamos avanzando con paso firme hacia ese Sinaloa próspero, incluyente y de oportunidades que hoy estamos construyendo”, puntualizó.
La comparecencia contó con la presencia de figuras clave del Legislativo, como la Diputada María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política; y el Diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez, presidente de la Mesa Directiva, además de alcaldes y líderes de cámaras empresariales y asociaciones de hoteles.