$!Sectur reporta derrama de $33 mil millones en 2025 y consolidación de la economía de las comunidades

CULIACÁN._ Durante el año 2025, Sinaloa registró una afluencia de 5 millones 500 mil visitantes, lo que generó una derrama económica superior a los 33 mil millones de pesos, fortaleciendo directamente la economía de las comunidades de la entidad. Lo anterior fue destacado por la Secretaría de Turismo, Mireya Sosa Osuna, al comparecer ante el Congreso del Estado para presentar los resultados del cuarto año de administración estatal. “Comparezco ante esta tribuna con un firme compromiso de transparencia para dar cuenta del estado que guarda la Secretaría de Turismo; este ejercicio no es solo un mandato legal para el análisis de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno del Dr. Rubén Rocha Moya, es una oportunidad para dialogar sobre nuestra labor, que impulsa el bienestar en nuestras comunidades”, expresó. Sosa Osuna explicó que se ha trabajado para construir una industria con rostro humano, inclusiva y sostenible, que garantice que la prosperidad se distribuya de manera equitativa en cada rincón del estado. “Durante el 2025, logramos avances significativos en la construcción de un Sinaloa más justo e incluyente, hemos apostado por la prosperidad compartida, diversificando nuestra oferta para que los beneficios lleguen desde nuestras costas hasta la sierra, fomentando prácticas sostenibles que aseguren el futuro de nuestro patrimonio”, aseguró. “Sinaloa hoy se posiciona no solo como un destino de primer nivel, sino como una industria con rostro humano, capaz de convertir cada visita en una oportunidad de desarrollo para quienes más lo necesitan”.

Este crecimiento se vio impulsado por sectores clave como el turismo de sol y playa, la industria de reuniones y el turismo deportivo y cultural, logrando mantener una ocupación hotelera promedio del 65 por ciento en todo el estado. “En materia de infraestructura turística, se han realizado inversiones estratégicas que han diversificado la oferta turística para el visitante. Durante el 2025 se aperturaron dos nuevos hoteles en Mazatlán: Hollyday Inn Express & Suites, con 130 nuevas llaves; y Pueblo Bonito Vantage, Hotel Boutique de lujo, con 24 habitaciones, generando juntos una inversión total de más de 450 millones de pesos; además, el avance en la construcción de 17 hoteles de cadenas nacionales e internacionales que fortalecen la oferta hotelera con 2 mil 376 llaves”, resaltó. Ante legisladores y representantes del sector, Sosa Osuna enfatizó que se ha trabajado para que la prosperidad de esta industria se distribuya de manera equitativa, llegando incluso a comunidades de la sierra y centros ceremoniales que históricamente habían quedado fuera del radar turístico. El reporte detalló un crecimiento significativo en la conectividad aérea, con un flujo de 4 millones 612 mil 70 pasajeros en el estado y destacó particularmente el aeropuerto de Los Mochis, que gracias a la apertura de siete nuevas rutas nacionales, logró un incremento del 21.9 por ciento en su actividad. De igual forma, agregó, se ha fortalecido la conectividad aérea internacional con el aeropuerto de Mazatlán, logrando para la temporada invernal 2025, ocho rutas directas desde Canadá, seis rutas directas desde Estados Unidos y la permanencia del vuelo Calgary-Mazatlán durante todo el año, logrando así, más de 395 mil pasajeros internacionales.