$!Secundaria Simón Bolívar de Navolato celebra su 50 aniversario rodeado de alumnos y ex alumnos

Fundada en octubre de 1976, en Navolato, Sinaloa, la Secundaria Federal “Simón Bolívar” se ha convertido en un referente de la educación y de la comunidad en el municipio. En el marco de la conmemoración, la directora de la institución de ambos turnos, María del Rosario Gil, compartió el programa de actividades que incluye desfiles, rodadas, encuentros deportivos, exposiciones fotográficas, conferencias, ferias escolares y concursos de talentos en los cuales convergen tanto estudiantes actuales del plantel como egresados que regresan a compartir sus experiencias. En el programa de celebración se llevará a cabo entre el 12 y 17 de octubre, contemplan reconocimientos a la trayectoria de docentes y ex alumnos sobresalientes. “Pero sobre todo ese reencuentro generacional, esperamos nosotros que los exalumnos de hace 30, 40 años, nos visiten. Hoy nos visitaron muchos, pero esperemos que se duplique o se triplique esa cantidad”, expresó la directora del plantel.

En búsqueda de preservar el legado de la institución realizarán una cápsula del tiempo para abrir dentro de 15 años cuando el plantel educativo este por cumplir 65 años. La directora de la secundaria añadió que es un gran orgullo el contar con egresados exitosos que hayan pasado por las aulas de la institución y que hoy en día se encuentren viviendo su vida. La secundaria comenzó solamente con primer grado durante su primer año en funcionamiento, con seis grupos en el turno matutino y turno vespertino, respectivamente, integrados por 40 estudiantes aproximadamente; para 1978 ya se habían constituido con los tres grados educativos, una estadística que se mantendría por casi medio siglo. El profesor Margarito Rodríguez Torres, parte de los fundadores del plantel educativo, destacó que el funcionamiento de la escuela inició tras la demanda de padres de familia y sociedad civil que apoyaba el proyecto, quienes con su gestión lograron la federalización ante la Secretaría de Educación Pública en 1976. “La importancia de ella es que se convirtió o se ha convertido más bien en una escuela de concentración; con esto queremos decir que aquí en nuestra escuela vienen alumnos de casi todo el municipio, de todos los pueblos, de todas las sindicaturas de nuestro municipio vienen aquí con nosotros”, comentó Rodríguez Torres. Es así como personal directivo, administrativo y académico concluyen que el sello de la institución debe estar forjado no solo por la responsabilidad y disciplina, sino también por las necesidades de la comunidad estudiantil.