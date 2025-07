Seguimos insistiendo en lograr la paz, dice Rocha Moya tras 10 meses de pugna del crimen organizado

En Sinaloa se sigue trabajando para alcanzar la paz, defendió el Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya tras ser cuestionado sobre los 10 meses de pugna del crimen organizado que se han registrado en el estado.

El mandaron estatal hizo un llamado a la ciudadanía para que confíe en los esfuerzos gubernamentales en materia de seguridad.

“Más que el mensaje, pues son los hechos. Estamos reforzando nuestras capacidades. Bueno, que tengan confianza en que seguimos insistiendo en lograr la paz completa”, pidió el Gobernador.

Este miércoles 9 de julio se cumplen 10 meses de que inició la crisis de seguridad provocada por una disputa del crimen organizado.

La crisis se ha distinguido por un alza en los delitos de homicidios, enfrentamientos, desaparición de personas y robos de autos.

“Están avanzando en diferentes renglones las acciones de las Fuerzas Armadas, en los decomisos, en las aprehensiones, en general, no obstante no hemos terminado de acabar con los delitos y nos quedan delitos de alto impacto como el caso de los homicidios dolosos que siguen preocupándonos a nosotros, el robo de carros que de mayo a junio y en lo que va de de julio lo hemos venido disminuyendo de manera importante, pero no es suficiente, suficientes que lleguen a ese mínimo que normalmente tiene la sociedad”, mencionó.

Desde septiembre de 2024 Sinaloa enfrenta un repunte en violencia derivado de una pugna del crimen organizado que ha registrado mil 686 homicidios dolosos, mil 710 personas privadas de la libertad, 5 mil 988 vehículos robados, mil 187 personas detenidas y 97 personas ubicadas como parte del crimen organizado abatidas.

La crisis de seguridad ha dejado el asesinato de menores de edad y de autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno.