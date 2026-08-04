$!Seguirá cerrada la Avenida Federalismo hasta el lunes por obras en el Emisor Rubí

El gerente general de la Japac, Roberto Zazueta Tapia, informó que la obra registra un avance cercano al 50 por ciento y que aún falta instalar una parte importante de la nueva tubería para concluir esta etapa de la rehabilitación.

La Avenida Federalismo permanecerá cerrada a la circulación vehicular hasta el próximo lunes, mientras la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán continúa con los trabajos de sustitución de 267 metros lineales de tubería de 72 pulgadas en el Emisor Rubí.

“Realmente la zona de la avenida Federalismo es la única que se ha visto afectada por estos trabajos. Estamos en coordinación con Tránsito para ver si podemos poner una vía alterna. Se trata del emisor más grande que conduce las aguas hacia nuestra planta tratadora y forma parte de un proyecto de alrededor de 400 millones de pesos, es un avance del emisor más grande que tiene la ciudad”, expresó.

Además, explicó que con el objetivo de acelerar los trabajos y reducir el tiempo de afectación a la ciudadanía, las cuadrillas laboran de manera ininterrumpida, las 24 horas del día.

Debido a estas labores, la Avenida Federalismo continuará cerrada al tránsito vehicular durante toda la semana y se prevé que sea hasta el lunes cuando concluyan los trabajos y pueda reabrirse la circulación, siempre y cuando las condiciones de la obra lo permitan.

Ante esta situación, Zazueta Tapia pidió comprensión a la ciudadanía y exhortó a los automovilistas a utilizar rutas alternas para evitar congestionamientos y facilitar el desarrollo de los trabajos.

“Es parte del cambio de la infraestructura que necesita Culiacán, por lo que pedimos a la ciudadanía que sea un poco comprensiva en ese aspecto”, explicó.

Previamente, la Japac informó que, tras realizar sondeos exploratorios más amplios, se confirmó que la tubería presenta un deterioro considerable debido a su antigüedad, cercana a los 40 años, por lo que fue necesario realizar una intervención integral.