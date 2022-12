Seguirá Cinthia Valenzuela frente al PRI Sinaloa hasta recibir indicaciones

La dirigente estatal del PRI en Sinaloa, Cinthia Valenzuela Langarica, permanecerá en el cargo hasta que reciba indicaciones del Comité Ejecutivo Nacional, pese a que su periodo al frente del partido concluye este miércoles 7 de diciembre.

“Mientras a mí el Comité Ejecutivo Nacional no me indique ‘oye a partir de tal día va a llegar, o se va a instalar oficialmente Ramiro’, o va a llegar un delegado también de otro estado, o vamos a nombrar a alguien que esté en el estado”, dijo.

“Mientras no tenga ninguna información distinta, por supuesto que no voy a abandonar el barco, nada más porque llegue el día”.

Explicó que los aspirantes a la dirigencia preguntan constantemente si hay definición por parte del CEN, y quieren saber cuáles serán las disposiciones para saber si continuarán o no con la aspiración.

“No hay aún por parte del Comité Directivo Nacional, no tengo ninguna instrucción ni de mañana entregar una oficina, ni mucho menos tampoco no tengo el planteamiento de un cronograma de fechas, de proceso, de método, esa parte aún no la tenemos”, lamentó.

“No podemos quedar en un vacío, además que no caigamos en ‘bueno, es 7 de diciembre como quiera se llega el 24 Nochebuena’ y ahí nos vamos hasta enero. Creo que no es lo más oportuno”.

En reuniones anteriores con la militancia, acordaron enviar un documento al CEN del PRI para solicitar que la renovación del Comité Directivo Estatal fuera por convocatoria abierta. Algunos aspirantes acusaron al dirigente nacional, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, y al Senador del a República, Mario Zamora Gastélum, de meter las manos en el proceso.