Seguirá Yeraldine Bonilla como Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Sinaloa

Yeraldine Bonilla Valverde seguirá al frente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Sinaloa durante el segundo año de ejercicio legislativo.

En sesión solemne de apertura del segundo periodo de la 65 Legislatura, el Congreso local aprobó la reelección de la Diputada del Partido Verde Ecologista para la representación legal y presidencia de las sesiones.

La votación arrojó 37 votos a favor, mientras que las diputadas del Partido Revolucionario Institucional, Irma Moreno Ovalles y Paola Gárate Valenzuela, votaron en contra, siendo las únicas opositoras.

Para el segundo año de ejercicio parlamentario las diputadas Rita Fierro Reyes de Morena, y Jorge González Flores del PAN, fungirán como vicepresidenta y vicepresidente.

Hólincer Castro Marañón de Morena y Moncerrat López López del PT serán secretario y secretaria; mientras que Juan Diego Aranzubia Iturrios del Verde y Luz Verónica Avilés Rochín de Morena serán prosecretario y prosecretaria.

“Viene por unanimidad de la Junta de Coordinación Política. Tiene que ver con un tema de género y de juventudes, que tenemos que fortalecer”, manifestó la Presidenta de la Junta de Coordinación Política, María Teresa Guerra Ochoa.

“Estamos no solamente viviendo tiempos de mujeres, sino de jóvenes, y con eso el Congreso manda también un mensaje”.

Las y los legisladores en la Mesa Directiva permanecerán durante el segundo año Legislativo, que cubre desde el 30 de septiembre del 2025 hasta el 30 de septiembre del 2026.