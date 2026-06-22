Según el Gobierno de Sinaloa, el sector agrícola respalda operación de planta de amoniaco en Topolobampo

Representantes de organismos agrícolas, productores y autoridades de los tres órdenes de Gobierno expresaron su respaldo a la entrada en operación de la planta de amoniaco de Grupo GPO en Topolobampo, al considerar que será una infraestructura estratégica para fortalecer la producción de fertilizantes y garantizar la competitividad del campo sinaloense y mexicano.

Durante una reunión privada encabezada por el Secretario de Agricultura y Ganadería de Sinaloa, Ismael Bello Esquivel, líderes del sector habrían coincidido que también debe traducirse en beneficios tangibles para las comunidades cercanas.

En el encuentro participaron representantes del Gobierno federal, del Gobierno del Estado y de Grupo Proman GPO, pero no se convocaron a medios de comunicación o a grupos de activistas.

Bello Esquivel señaló que la construcción de la planta registra un avance cercano al 80 por ciento y aseguró que su operación estará respaldada por estrictos estándares internacionales de seguridad.

Christian Aldama, director de Relaciones Públicas de Grupo Proman GPO, explicó que la empresa cuenta con cuatro décadas de experiencia en la operación de instalaciones similares alrededor del mundo y afirmó que no se han registrado incidentes que hayan puesto en riesgo a la población o al entorno donde operan sus plantas.

Mauricio Rodríguez Alonso, representante de la Presidencia de la República, destacó que producir amoniaco en territorio nacional permitirá disminuir la dependencia de mercados internacionales, reducir la exposición a la volatilidad de precios y fortalecer el abasto para los productores agrícolas.

Añadió que el Gobierno federal trabajará para que los beneficios del proyecto incluyan mejoras directas en la calidad de vida de las comunidades de la región.

Los líderes agrícolas señalaron que México importa una parte importante del amoniaco que requiere para atender la demanda de fertilizantes, situación que genera incertidumbre en costos y disponibilidad.

En el caso de Sinaloa, donde cada ciclo agrícola demanda miles de toneladas de insumos para atender cerca de 900 mil hectáreas cultivables, contar con una fuente local de suministro representaría una ventaja competitiva para los productores.

A la reunión asistieron dirigentes de asociaciones agrícolas, módulos de riego, organizaciones campesinas y representantes del sector agropecuario de distintas regiones de Sinaloa.