Segunda tormenta invernal provoca frío en zona serrana de Sinaloa

Sinaloa se encuentra bajo los efectos de la segunda tormenta invernal y el frente frío número 27, fenómenos que, en interacción con un canal de baja presión y el ingreso de humedad del Océano Pacífico, provocarán un cambio, haciendo frías las zonas de la sierra en el Estado.

El impacto más fuerte de este sistema es en las zonas serranas de Sinaloa, donde se esperan temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados, acompañadas de heladas durante la mañana.

El ambiente se mantendrá frío en las partes altas, en el resto del Estado predominará un cielo de medio nublado a nublado y un ambiente cálido por la tarde, con vientos del noroeste que podrían alcanzar rachas de 40 kilómetros por hora.

Esta combinación de sistemas meteorológicos es la responsable de generar intervalos de chubascos con acumulaciones de entre 5 y 25 milímetros en diversas zonas de la entidad.

A diferencia del frío intenso en la sierra, la región sur del Estado mantendrá temperaturas máximas que oscilarán entre los 30 y 35 grados.

En la capital sinaloense, se espera un cielo nublado para este martes 13 de enero, con una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 18 grados y a pesar de la humedad presente en el Estado, las probabilidades de lluvia para Culiacán se mantienen en un 0 por ciento para este día.

Para el resto de la semana en Culiacán, el pronóstico extendido indica un ligero ascenso en las temperaturas:

El miércoles 14 de enero el cielo estará nublado y habrá una máxima de 31 grados y mínima de 19 grados.

Para el jueves 15 de enero se espera el día más caluroso de la semana, con una máxima de 35 grados.

Y el viernes 16 de enero el cielo estará nublado con una máxima de 33 grados y rachas de viento de hasta 26 kilómetros por hora.