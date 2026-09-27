Seguridad, corrupción y bajo crecimiento frenan a Sinaloa en competitividad

Sinaloa tiene una de sus principales fortalezas en su gente, pero enfrenta sus mayores obstáculos en las instituciones, la seguridad y el crecimiento económico.

El Índice de Competitividad Estatal 2026 del Instituto Mexicano para la Competitividad muestra un contraste marcado: mientras el estado se encuentra entre los primeros lugares del País en indicadores relacionados con educación, mercado laboral, salud e innovación, también registra algunos de sus peores resultados nacionales en seguridad, transparencia y dinamismo económico.

En materia de Derecho, Sinaloa se ubicó en el lugar 26 nacional y presenta algunos de los indicadores más desfavorables del índice.

La percepción de seguridad entre la población adulta cayó de 44 a apenas 18.5 por ciento. Además, la tasa de homicidios aumentó de 26.3 a 42.4 por cada 100 mil habitantes, indicador que colocó al estado en el lugar 30.

El robo de vehículos también aumentó, al pasar de 3.2 a 5.5 por cada mil vehículos registrados, mientras que la cifra negra alcanzó 96.3 por ciento; es decir, prácticamente nueve de cada 10 delitos no llegan a una investigación formal.

El deterioro también aparece en la percepción sobre las instituciones.

En el subíndice de Sistema Político y Gobiernos, Sinaloa ocupó el lugar 27 nacional y 88.6 por ciento de la población manifestó percepción de corrupción estatal.

Además, únicamente 10 por ciento de la población consultó información financiera del Gobierno a través de internet, el porcentaje más bajo registrado entre las entidades federativas.

El otro freno señalado por el índice está en la economía. En Innovación y Economía, Sinaloa ocupó también el lugar 27, con un crecimiento promedio del PIB de apenas 0.5 por ciento durante los últimos tres años, lo que lo colocó en el lugar 30 nacional.

La intensidad energética también representó uno de los peores resultados, con 12 mil 42 kilowatts-hora por millón de pesos del PIB y el lugar 31.A esto se suma una reducción de la Inversión Extranjera Directa, que se ubicó en 0.4 dólares por cada mil unidades del PIB.



El contraste

Mientras esos indicadores presionan la competitividad estatal, Sinaloa registra resultados favorables en otros rubros.

En Mercado de Trabajo ocupó el séptimo lugar nacional. El 32.9 por ciento de la población cuenta con educación superior, porcentaje que colocó al estado en el cuarto lugar.

El ingreso promedio mensual también aumentó, de 11 mil 886 a 12 mil 650 pesos.En Sociedad y Medio Ambiente, Sinaloa alcanzó el noveno lugar, con una reducción de la mortalidad infantil de 13 a 9.2 defunciones por cada mil nacidos vivos y una cobertura educativa de 94.8 por ciento.

En infraestructura ocupó el lugar 11 y destacó una cobertura de telefonía móvil de 96.5 por ciento de las viviendas.