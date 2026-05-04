Seguridad de Rocha Moya tras solicitar con licencia es de Policía Estatal

El dispositivo de seguridad con el que cuenta el Gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, está compuesto por elementos de la Policía Estatal, precisaron.

Tras solicitar licencia del cargo, el fin de semana, el Mandatario estatal cuenta con un dispositivo de seguridad.

Aunque inicialmente se había mencionado que estaba protegido por corporaciones federales, en el cuerpo de escoltas no hay elementos federales ni de la Guardia Nacional.

Pero la protección que conserva el Mandatario con licencia sí está compuesta por elementos de la Policía Estatal de Sinaloa.