Seguridad de Rocha y su familia no ha cambiado, a pesar de amenazas, afirma Feliciano Castro

La seguridad del Gobernador Rubén Rocha Moya y su familia no ha sido modificada a pesar de la amenaza en su contra, afirmó el Secretario General de Gobierno Feliciano Castro Meléndrez.

El domingo 10 de noviembre apareció una manta en Culiacán con un mensaje que señalaba al Gobernador de trabajar con el grupo delictivo Los Chapitos. En la manta se amenazaba al Gobernador y a su familia en caso de que se realizara El Palenque y la Feria Ganadera.

Horas más tarde de esta amenaza la Unión Ganadera Regional de Sinaloa anunció la cancelación de la Feria Ganadera.

A primera hora de este lunes 11 de noviembre la empresa Casa Blanca Live anunció la suspensión de El Palenque de Culiacán.

Castro Meléndrez negó que estas decisiones estén relacionadas a la amenaza expuesta contra Rocha Moya y su familia, pues existieron elementos como la expectativa de baja afluencia con motivo de la inseguridad en el estado.

“Una variable que se considera, lo subrayaron los organizadores, que ellos no querían correr riesgos de ir a un evento que desde el punto de vista económico representara un fracaso. Y por qué lo decía, por las propias expectativas de asistencia baja a los eventos, situación dada por la coyuntura de seguridad. Ese fue el factor que de manera genérica se considera, no asuntos casuísticos, el tema de la manta a la que refieres no ha modificado para nada la dinámica en la que se mueve el Gobierno del Estado y particularmente la familia del Gobernador”, explicó Castro Meléndrez.

El funcionario insistió que la amenaza contra el Gobernador y su familia no influyó en la decisión de cancelar la Feria Ganadera y suspender el Palenque de Culiacán.

“Obedece al análisis y a la interacción, incluso varios medios el propio sábado publicaban lo que aquí habíamos manifestado que estábamos en comunicación con los encargados para efecto justamente de llegar a la conclusión que llegamos”, dijo.