Seguridad de síndico de Aguaruto está garantizada, tras ser privado de la libertad: Alcalde

CULIACÁN._ El Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil afirmó que la seguridad del síndico de Aguaruto está garantizada luego de haber sido privado de la libertad y hallado con vida cinco días después.

El primer edil aseguró que el funcionario seguirá con el cargo al frente de la sindicatura.

“Va a seguir trabajando con nosotros”, dijo.

“Ya tiene ahí las medidas necesarias... no te puedo dar mucha información al respecto, pero si está garantizada su seguridad”, afirmó Gámez.

El síndico Ramiro García Oseguera, fue privado de la libertad del domingo 31 de agosto, mientras encontraba en un negocios de cocos, confirmó el propio ayuntamiento de Culiacán esa misma noche.

El gobierno municipal, también aseguró que tras el reporte el Grupo Interinstitucional habría desplegado un operativo de búsqueda.

La localización con vida del servidor público, se dio a conocer el viernes 5 de septiembre.

Un día después de su desaparición familiares, amigos y habitantes de la comunidad realizaron una misa pública en la plazuela para pedir por el regreso con vida de Ramiro García.

Gámez Mendívil señaló que el caso está siendo investigado por la Fiscalía General del Estado.