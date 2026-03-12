Seguridad e inversión, pendientes urgentes para Sinaloa: Coparmex

Pese a que algunos delitos muestran una disminución en los primeros meses de 2026, la situación de seguridad en el Estado sigue siendo una de las principales preocupaciones para las familias y el sector productivo a año y medio de la crisis de violencia, advirtió la Coparmex Sinaloa.

Ante este panorama, la presidenta del organismo empresarial, Martha Elena Reyes Zazueta, exhortó al Gobierno del Estado, a las fuerzas federales, estatales y municipales a no bajar la guardia en el combate a delitos como el robo de vehículos y a comercios, que afectan directamente el patrimonio de las familias y la operación de las empresas.

“Si bien reconocemos que existen algunos indicadores que muestran una disminución, la realidad es que la situación de seguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones para las familias y para el sector productivo. No podemos ni debemos quitar el dedo del renglón de eso hasta que llegue a los niveles óptimos para las familias”, destacó.

“Exhortamos al Gobierno del Estado, a las fuerzas federales, estatales y a las corporaciones municipales a no bajar la guardia en aquellos delitos en los que en los que es posible tener una incidencia más directa”, pidió.

Reyes Zazueta señaló que de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el primer bimestre del año se registraron mil 19 denuncias por robo de vehículos en Sinaloa, cifra menor a las mil 244 reportadas en el mismo periodo de 2025.

Además, el promedio diario de este delito pasó de 18.9 casos en enero a 15.5 en febrero de 2026, lo que refleja una tendencia a la baja.

Sin embargo, la organización señaló que en contraste se observa un repunte en el robo violento.

Mientras en enero se contabilizaron 63 casos, en febrero la cifra subió a 83, acumulando 146 en los primeros dos meses del año, por encima de los 103 registrados en el mismo periodo de 2025.

En cuanto al robo a local comercial, las cifras muestran una reducción. Entre enero y febrero de 2026 se denunciaron 269 casos, frente a los 500 reportados durante el primer bimestre del año pasado.

Aun así, la Coparmex Sinaloa subrayó que la seguridad sigue siendo un tema crítico.

Desde septiembre de 2024 y hasta el 3 de marzo de 2026 se han registrado 10 mil 005 reportes de robo de vehículos en el Estado, con un promedio de 18.5 casos diarios.

Asimismo, pidió al Congreso del Estado atender con urgencia la iniciativa presentada por la Intercamaral de Culiacán que propone exentar del pago de corralón, grúa e infracciones a las víctimas de robo de vehículos cuando recuperen su unidad.

“Hacemos el exhorto al Congreso del Estado para que atienda con la debida seriedad y urgencia la iniciativa presentada el 27 de febrero por la intercamaral en Culiacán. La intercamaral de Culiacán, hemos mostrado que no nada más somos críticos de la situación en la que estamos pasando. Estamos provocando tener propuestas que ayuden a poder conectar la sensibilidad del gobierno con la sensibilidad social”.

“Cuando hay voluntad hay mucha este hay mucha agilidad, pero aquí como que lo están retrasando para ver si a la sociedad como ha pasado, se le va bajando esa euforia y va va muriendo esa iniciativa y yo creo que todos nosotros, ustedes como medios de comunicación, nosotros como sociedad y empresarios necesitamos mantener viva esa petición porque ahí reflejaríamos la justicia”, dijo.

El organismo también manifestó preocupación por el entorno económico y pidió evaluar si Sinaloa es realmente competitivo para atraer nuevas inversiones, luego de la cancelación de un proyecto empresarial previsto para Topolobampo.

En ese sentido, señaló que el estado necesita decisiones firmes, coordinación institucional y una estrategia clara para recuperar la confianza y el crecimiento económico.

“Es indispensable que nuestro estado se cuestione y cuente con una estrategia clara para atraer inversiones. Cada inversión cuenta, cada empleo cuenta, no podemos tomarlos a la ligera, detrás de cada oportunidad laboral hay una familia que depende de este ingreso para sostener nuestra economía”, advirtió.