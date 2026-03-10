$!Seguridad en Culiacán abarcará a 31 centros recreativos durante Semana Santa

El titular de Protección Civil de Culiacán, Jesús Bill Mendoza Ontiveros, encabezó una reunión de trabajo con representantes de diferentes áreas del Ayuntamiento de Culiacán, cuerpos de emergencias y Grupos Voluntarios de PC, para coordinar las acciones preventivas que formarán parte del operativo que se implementará durante el periodo vacacional de Semana Santa 2026 en los 31 centros recreativos del municipio de Culiacán que serán resguardados. El funcionario explicó que estos trabajos se realizan por indicaciones del Presidente Municipal Juan de Dios Gámez Mendívil, con la finalidad de estar preparados y con capacidad de atender y brindar apoyo a todos los vacacionistas que visitarán los diferentes lugares de esparcimiento en esta ciudad de Culiacán y sus sindicaturas.

Dio a conocer que en estos trabajos que forman parte del operativo de Semana Santa, se planearon las estrategias para el resguardo de los vacacionistas, mediante la instalación de módulos de auxilio fijos en puntos estratégicos a los centros recreativos, así como recorridos preventivos en carreteras, con el apoyo del personal de seguridad de los tres órdenes de Gobierno. Las labores de prevención y resguardo en los centros recreativos contempla playa, ríos, diques, albercas.

Por mencionar algunos sitios como La Guadalupana, Parque Culiacán, Las Riberas, Parque Acuático, los centros de barrio de Quilá, Costa Rica, El Tamarindo, Culiacancito, Lombardo Toledano, entre otros. El coordinador de Protección Civil de Culiacán dijo que en esta misma semana se tiene programada otra reunión relacionada con el mismo tema, pero será con las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Guardia Nacional, Sedena y Fiscalía General del Estado, para diseñar la estrategia de seguridad y proximidad social durante el periodo vacacional.