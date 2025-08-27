Seguridad en Sinaloa es una prioridad del Gobierno de Sheinbaum, señalan en avances

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, transmitida desde Palacio Nacional, se presentó un video donde se informó sobre las acciones desarrolladas por el Gabinete de Seguridad, y de manera destacada se abordó el avance en materia de seguridad en Sinaloa en particular, que ha permitido un crecimiento en materia turística, al ser considerado por los turistas nacionales y extranjeros como un destino seguro.

CULIACÁN._ En el marco de la estrategia nacional de seguridad del Gobierno de la República, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se destacó como una prioridad la seguridad en Sinaloa, en donde se resaltaron avances importantes que se reflejan entre otros indicadores destacados, en la presencia masiva de turistas, principalmente de cruceros en Mazatlán, así como en la disminución de índices delictivos como el 51 por ciento menos en homicidio doloso de junio a la fecha, y del reforzamiento de la seguridad en la carretera Culiacán-Mazatlán con el plan “Cero robo al autotransporte”.

En el video se da cuenta que la actividad turística en Sinaloa es un indicador de alta importancia, que refleja la confianza en el destino, principalmente, por lo que se refiere a Mazatlán, en donde también el turismo de cruceros sobresale, habiendo recibido 66 cruceros con 245 mil pasajeros y una derrama económica de 384 millones de pesos, consolidando al puerto como un destino obligado para los turistas.

De acuerdo con el video proyectado, la seguridad del estado de Sinaloa sigue siendo una prioridad para el Gobierno de la República, por lo cual la Presidenta instruyó al Gabinete de Seguridad para que algunos de sus miembros acudan quincenalmente a la entidad para supervisar las labores que realizan los tres niveles de Gobierno para recobrar la tranquilidad en este Estado.

Según el reporte, eso ha permitido una disminución del 51 por ciento en homicidios dolosos del 1 de junio al 26 de agosto, y debido al recién implementado plan denominado “Cero robo al autotransporte”, del 9 de julio de este año en los tramos carreteros México-Querétaro, México-Puebla y Mazatlán-Culiacán, en los últimos 48 días se ha logrado reducir robos en un 55 por ciento, 50 por ciento y 46 por ciento, respectivamente.