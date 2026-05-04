Seguridad para Rocha fue por recomendación y no responde a amenazas, afirma Harfuch

La asignación de seguridad al Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue una recomendación de las autoridades y no responde a amenazas específicas, aseguró el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
“El servicio de protección federal que pertenece a la Secretaría de Seguridad hace evaluaciones de riesgo constantemente de diferentes funcionarios, algunos gobernadores o ex gobernadores cuando sales solicitan medidas de seguridad, en este caso, no fue una solicitud (de Rubén Rocha) sino se recomendó también que tuviera un cuerpo de seguridad”, explicó.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana explicó que no se trata de un dispositivo amplio.
Precisó que el esquema contempla solo a un número reducido de elementos.
Indicó que este tipo de medidas son habituales para ex funcionarios.
Añadió que, en estados como Sinaloa, se consideran por el contexto de violencia.
Harfuch subrayó que no existe información que apunte a un riesgo.
“No tenemos ningún indicio ni ningún dato de que pueda ser atacado, o si quiera de que tenga alguna amenaza”, afirmó.