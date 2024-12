Seguridad Pública en Eldorado y Juan José Ríos es atendida por Policía Estatal: SESESP

Las tareas de seguridad pública en los municipios de Juan José Ríos y Eldorado, conformados en octubre de este año, son atendidas y apoyadas por la Policía Estatal Preventiva, indicó el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Ricardo Jenny del Rincón mencionó que ninguno de los dos estuvo contemplado en el presupuesto de egresos del 2024, ya que se concretó su creación hasta octubre de este año, cuando rindieron protesta sus primeras administraciones gubernamentales.

Subrayó que de parte del Gobierno del Estado se ha dotado con algunos vehículos a los municipios, para reforzar sus corporaciones de seguridad locales, mientras que el apoyo en el número de efectivos se dará de parte del Ejecutivo estatal.

“El Secretariado Nacional, para este 2024, como los municipios aún no estaban creados o no tenían Gobierno Municipal, no permitió destinar recursos a Juan José Ríos y a Eldorado hasta que esos municipios estuvieran conformados.

“Sabemos que el doctor Rubén Rocha Moya ya ha destinado al menos dos patrullas para cada uno de esos municipios, y ha mencionado que en la medida que requieran elementos, la propia Policía Estatal estará apoyándolos”, señaló.

El funcionario comentó que en cuanto al armamento y equipamiento para las fuerzas de seguridad municipales, también se les suministrará con lo que tiene la agencia estatal.

En ese sentido, garantizó que no habrá inconveniente con el repertorio de las policías.

“Al menos dos patrullas cada uno ya tiene, y por uniformes, equipamiento balístico, armamento, seguramente no tendrán mayor problema puesto que la Policía Estatal tiene una reserva para que los elementos siempre estén cubiertos.

“Seguramente de esa reserva de equipamiento se puedan fortalecer estos municipios que comento”, dijo el Secretario Ejecutivo.