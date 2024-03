La Secretaría de Seguridad Pública Federal y el Gobierno de Sinaloa deben atender el llamado de los productores agrícolas que denuncian “cobro de piso” por la delincuencia organizada, manifestó la Senadora de la República por Morena, Imelda Castro Castro en entrevista desde el estudio de Noticiero Noroeste.

“Antes no se denunciaba, la gente se aguantaba y no se denunciaba, entonces, me parece que es una buena noticia que se denuncie, y pues ahí está Secretaría de Seguridad a nivel nacional y obviamente las autoridades locales, estatales que tienen que atender este llamado de la gente”.