Seguridad sigue siendo necesaria para el desarrollo económico de Culiacán, advierten empresarios

La seguridad se mantiene como el eje prioritario para el desarrollo económico y social de Culiacán y de Sinaloa, sin condiciones mínimas de seguridad no es posible atraer inversiones, fortalecer el comercio ni generar empleos, advirtió el Consejo Intercamaral.

Durante un encuentro con medios, representantes del Consejo Intercamaral de Culiacán señalaron que pese a los esfuerzos institucionales, la violencia continúa teniendo un impacto negativo y sostenido en la actividad económica de la capital sinaloense.

Indicaron que, de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal del INEGI, se realizó una corrección a los datos previamente publicados, dejando en claro que la economía no creció durante 2025, sino que registró una caída sostenida, incluso más severa que la observada en 2024.

“Sin condiciones de seguridad no es posible atraer inversiones, fortalecer al comercio ni generar empleos”, enfatizó Rosa Guadalupe Armenta Zazueta, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios.

“Por fin, yo sí creo en el INEGI, se corrigió y estamos en un decrecimiento del 0.5, que ellos habían anunciado que era el 2.3, pues ya vieron el ITAEE que lo corrigió”, apuntó Martha Reyes Zazueta, presidenta de Coparmex en Sinaloa.

Las organizaciones empresariales informaron que sostuvieron una reunión con regidores del Ayuntamiento de Culiacán, en la que el principal planteamiento fue la ampliación del descuento al impuesto Predial.

Entre las propuestas destacaron que el descuento del 40 por ciento se extienda durante todo el año y no solo por un periodo limitado, como ocurre actualmente.

Asimismo, plantearon la necesidad de modificar la Ley de Hacienda Municipal para flexibilizar los periodos de descuento y se solicitó información detallada sobre la recaudación del Impuesto Predial del año anterior, con el fin de analizar estrategias financieras viables.

Otro de los acuerdos abordados fue la gestión de una ventanilla especial para la atención de empresas en trámites y servicios municipales, ante el rezago y lentitud que enfrentan actualmente los negocios en este tipo de gestiones.

Respecto a los recientes hechos de violencia, incluido el ataque contra diputados locales de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya, el Consejo Intercamaral calificó los hechos como lamentables y reprobables, al señalar que reflejan una situación que afecta por igual a toda la ciudadanía.

“Lamentamos cada muerte. No importa qué rango tenga. Nos duele lo mismo y queremos justicia para todos. No hay ciudadanos de primera ni de segunda. Todos somos de primera”, puntualizó Reyes Zazueta.

Insistieron en la necesidad de fortalecer la impartición de justicia, el uso efectivo de cámaras de videovigilancia y la reactivación de herramientas como los botones de pánico, los cuales, aseguraron, los empresarios están dispuestos a pagar.

“Nosotros necesitamos recuperar esos botones de pánico que muchos empresarios tuvimos, yo te lo digo en lo personal, lo usamos cuando fue en períodos pasados, funcionaba muy bien. Sin embargo, yo no sé por qué se resiste a que esa implementación de los botones se haga. El empresario está decidido a pagarlos, pero yo no sé qué es lo que ha pasado, que no los hemos logrado”, subrayó Reyes Zazueta.