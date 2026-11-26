Ante los hechos de violencia que enfrenta Sinaloa desde septiembre de 2024, el Diputado local del PAN, Jorge González Flores, pidió que el Presupuesto de Egresos 2027 contemple mayores recursos para seguridad y justicia, principalmente para fortalecer las policías y la capacidad de investigación de la Fiscalía.

El Legislador señaló que desde el inicio de esta etapa de violencia se han registrado alrededor de 4 mil 260 homicidios dolosos, 4 mil 660 personas privadas de la libertad y 13 mil vehículos robados, cifras que, dijo, reflejan la necesidad de reforzar las corporaciones de seguridad.

Al referirse al diagnóstico “Invertir para recuperar la paz”, elaborado por Ciudadanos Evaluando Sinaloa, indicó que el Estado destina cerca de 5 mil 200 millones de pesos a seguridad y justicia, lo que representa el 6.62 por ciento del presupuesto estatal. Con este monto, Sinaloa se ubica en el lugar 21 nacional en gasto total.

A esto se suma una reducción del 36 por ciento en el personal de las policías municipales entre 2010 y 2026.

González Flores indicó que, aunque el Gobierno estatal anunció un incremento de entre 16 y 18 por ciento para seguridad pública en 2027, es necesario conocer cómo se distribuirá ese recurso y si permitirá atender las carencias de las corporaciones.

Señaló que se requiere presupuesto para contratar y capacitar policías, mejorar sus condiciones laborales, fortalecer las investigaciones de delitos y respaldar a las corporaciones municipales.

“Tenemos que tener la humildad suficiente para reconocer estudios y estrategias que hizo el gobierno en materia de seguridad pública qué evidentemente no han dado los resultados que demanda Sinaloa, por lo que yo exhorto al Gobierno del Estado, que escuche, que vea y que analice estos documentos que presenta la sociedad civil para la hora de presentar el presupuesto lo hagan de manera responsable”, mencionó.

El Diputado insistió en que el aumento presupuestal debe reflejarse en mayores capacidades de las instituciones de seguridad y justicia, ante la situación que enfrenta la población sinaloense.