Seis menores han ingresado en septiembre a programa de atención tras asesinato de sus madres en Sinaloa

CULIACÁN._ Seis menores de edad ingresaron al programa de apoyo estatal durante septiembre tras el asesinato de sus madres en Sinaloa, informó la Secretaria de las Mujeres, Ana Francis Chiquete Elizalde.

La funcionaria lamentó la situación de violencia feminicida y aseguró que se trabaja en coordinación con dependencias estatales y municipales para acompañar a las familias.

A pregunta expresa sobre la incidencia de feminicidios este mes, que hasta el momento alcanza los 13 casos, la Secretaria de las Mujeres explicó que tiene registro de 17 feminicidios hasta agosto y que en septiembre se sumaron seis niñas y niños al programa Infancias con Futuro, destinado a atender a hijas e hijos de víctimas de violencia feminicida.

“Lo que buscamos es justamente poder ofrecer una atención integral, poder ofrecerle a las familias el acompañamiento que requieran de trabajo social, de atención jurídica, ofrecer la atención psicológica y, por supuesto, inmediatamente tenemos la información de si tienen hijas e hijos que son menores de 18 años para poder ingresarlos a este programa”, señaló Chiquete Elizalde.

La titular de la dependencia estatal reconoció que 2025 podría cerrar con un repunte en feminicidios, por lo que reiteró que se trabaja en acciones de prevención en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud.

Chiquete Elizalde recordó que Sinaloa cuenta con 16 centros libres de violencia, a los que pueden acudir mujeres que requieran apoyo, aunque enfatizó que la infraestructura aún es insuficiente y que se busca ampliar la cobertura para que en cada municipio exista un espacio de resguardo.

En Sinaloa, las hijas e hijos de víctimas de feminicidio reciben apoyo a través del programa Infancias con Futuro, que otorga un apoyo económico de 4 mil pesos bimestrales hasta que cumplan 18 años y les proporciona acompañamiento integral educativo, psicológico y legal.

El repunte de asesinatos de mujeres y feminicidios en Sinaloa ocurre en medio de una crisis de seguridad que se ha extendido desde septiembre de 2024 a la fecha, con más de 2 mil personas asesinadas.