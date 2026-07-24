Seis municipios de Sinaloa se suman a programa para prevenir la corrupción

Con el objetivo de fortalecer el combate a la corrupción desde los gobiernos municipales, seis ayuntamientos de Sinaloa ya forman parte del Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción, informó la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción.

Los municipios que se integraron son Culiacán, Mazatlán, Ahome, Guasave, Navolato y Elota, los cuales desarrollarán 1,099 acciones durante el periodo 2026-2027 para prevenir actos de corrupción y mejorar el funcionamiento de sus administraciones.

Las acciones estarán enfocadas en cuatro áreas principales:

- Combatir la corrupción y la impunidad.

- Evitar abusos de poder y decisiones arbitrarias.

- Mejorar los servicios y la atención que reciben los ciudadanos.

- Involucrar a la sociedad y al sector privado en la prevención de la corrupción.

De los seis municipios participantes, Culiacán y Ahome son los únicos que hasta ahora reportan avances, con un 17.4 por ciento de cumplimiento de las metas que ellos mismos establecieron. Mientras tanto, Mazatlán, Guasave, Navolato y Elota continúan trabajando para comenzar a reflejar resultados durante el periodo de implementación.

La Secretaria técnica de la SESEA, Rosy Lizárraga, explicó que actualmente la dependencia trabaja de manera coordinada con las instituciones que integran el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción.

La funcionaria hizo un llamado a los ayuntamientos que aún no forman parte del programa para que se sumen a este esfuerzo, ya que dijo, la participación de todos los municipios es fundamental para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en Sinaloa.

“Actualmente estamos trabajando ya con fiscalía, la Auditoría Superior del Estado, el Tribunal de Justicia del Administrativa, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, el Supremo Tribunal de Justicia, y el Comité de Participación Ciudadana en el programa de implementación de la política estatal anticorrupción, sin embargo, estamos sumando al resto de los ayuntamientos tal como lo mandata la Ley para que formen parte también de este programa de implementación” expresó.

La SESEA señaló que la incorporación de estos seis municipios representa un primer paso para llevar la Política Estatal Anticorrupción al ámbito local.