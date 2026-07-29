Selección de finalistas para Coordinación de Morena sigue en análisis: Tere Guerra

Los resultados para definir a los seis finalistas que participarán en el proceso de selección de la Coordinación Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación en Sinaloa, por parte de Morena, aún no se han dado a conocer, ya que la dirigencia nacional continúa analizando los perfiles de las personas aspirantes.

Así lo confirmó la Diputada local con licencia, María Teresa Guerra Ochoa, quien explicó que inicialmente se había anunciado que los resultados serían publicados a mediados de julio; sin embargo, el proceso se extendió y hasta el momento no existe una fecha definida para que las autoridades nacionales del partido revelen la lista de los seis perfiles seleccionados.

Guerra Ochoa señaló que la dirigencia nacional tiene como plazo hasta diciembre para designar a quien será la coordinadora o el coordinador estatal, por lo que todavía hay tiempo para llevar a cabo la etapa inicial del proceso de selección.

Asimismo, expresó sentirse confiada en resultar favorecida y avanzar en este procedimiento interno de Morena.

“Nosotros lo que observamos es que la Coordinadora apenas estaba realizando las encuestas y eso nos llevó a suponer que íbamos a rebasar julio y que conoceríamos a los seis finalistas hasta agosto. Acuérdense que Morena, cuando lanzó la convocatoria, estableció como plazo hasta el mes de diciembre. Se tienen que analizar los perfiles, las trayectorias, la credibilidad y el currículum de cada aspirante, por lo que considero que este proceso llevará más tiempo”, expresó.

En cuanto al proceso electoral de 2027, comentó que confía en que Morena obtendrá el triunfo en las próximas elecciones.

Sobre los hechos de inseguridad registrados en la entidad y las acusaciones internacionales que se han realizado contra militantes del partido, consideró que estos temas no afectarán la decisión de la ciudadanía y afirmó que Morena mantiene una fuerte presencia y respaldo entre el electorado.

“Yo no dejo de advertir que este es un gran reto y que la gente nos va a pedir que elevemos los resultados en materia de seguridad, pero no solo en ese tema. Aun cuando nosotros presentamos resultados favorables en la disminución de la pobreza, no dejamos de reconocer que todavía hay familias y personas que no han logrado salir de esa condición. Siempre habrá áreas de oportunidad, ya sea en seguridad, desarrollo social o crecimiento económico. Lo veo como una oportunidad para demostrar que somos capaces de construir resultados y que sabemos por dónde debe conducirse Sinaloa”, mencionó.

La Legisladora con licencia informó que por su parte continuará recorriendo los 20 municipios de Sinaloa como parte de las acciones para fortalecer el contacto con la población, escuchar sus peticiones y mantener un diálogo directo con la ciudadanía.