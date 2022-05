$!Semaforización no es la solución a los incidentes viales, pero es necesaria, señala Mapasin

Ante el anuncio del Gobierno estatal sobre la reparación de 180 semáforos en cruceros conflictivos, Mapasin señaló que esto es una parte para minimizar los incidentes viales, pero que no es la solución completa.

Ricardo Gastélum, director de proyectos de Mapasin, señaló que aún no se sabe bien si serán 180 cruceros semaforizados ó 180 semáforos, pero que estas acciones podrían ser parte de cierta solución.

“Parte de la solución es que los cruceros de las intersecciones conflictivas, pues cuenten con una semaforización adecuada, es decir, no solamente una semaforización vehicular, cumplen con su función de estructurar el flujo y darle de alguna manera orden, pues a los flujos vehiculares, pero pues están completamente aisladas y no toman en cuenta a las personas que cruzan por ahí, a los ciclistas, que aunque no los veamos, por todos los cruceros cruzan personas, todos los cruceros tienen presencia de peatones”, comentó.

Explicó que pareciera que no son muchos los peatones que se ven involucrados, pero que con un solo atropellado en una intersección semaforizada, el que intervengan 180 cruceros o semáforos, tal vez haga que bajen la cantidad de incidentes.

“Pues tal vez baja un poquito la cantidad, pero se comienza por apostarle a una semaforización inteligente, que ya tenga integrada las fases, por lo menos las fases peatonales, si es que no se quiere dar todavía el brinco ciclista”, dijo.

Señaló que se tiene la creencia, de que el semáforo es el elemento ideal que va a generar seguridad en los cruceros, pero pues no puede actuar solo, sino que se necesita de otra infraestructura que lo acompañe y lo ayude a hacer esta tarea.

Para que una intersección semaforizada sea segura, se tiene que contar con las fases para que cada uno de los usuarios pueda cruzar de manera segura, cumplir con su movimiento de forma de que el peatón no tenga que cruzar y quedarse parado en el camellón para después cruzarse, de preferencia que haga completo.

“Que esté bien señalizado, la pintura es muy importante, en el caso de que exista presencia de ciclovías o contar con el cajón bicimoto, delimitación de los carriles, pintadas las flechas, señalización horizontal y vertical, iluminación”.

“El crucero es un elemento, sí, que te genera el orden, pero no puede ser la única solución que tengamos en la mente”, dijo.

Explicó que en cuanto a los incidentes viales el común denominador es la alta velocidad, pero que otra de las causas es la falta de la zona de seguridad, ya que circulan carros muy pegados, por lo que se dan accidentes por alcance.

“Las causas son muy diversas, pero el común denominador siempre va ser el tema de la velocidad”, dijo.

De acuerdo a las estadísticas dijo que Sinaloa está en primer lugar en muertes en sitio por incidentes viales, tiene una tasa de 8.8 muertos por cada 100 mil sinaloenses.

Entre ellos Culiacán está concentrando entre el 30 y 40 por ciento de estas muertes, mientras que el estado es el primer lugar, el municipio es el que mayor número concentra.

Cruceros más conflictivos, aún con semaforización en el 2021

- Bulevar José Limón y Rotarismo, con 12 siniestros viales y 5 lesionados.

- Bulevar Francisco I. Madero y Avenida Aquiles Serdán, con 10 siniestros viales y 8 lesionados.

- Bulevar Pedro Infante y Calzada Emiliano Zapata, con 10 siniestros viales y 4 lesionados.

- Calzada Emiliano Zapata y Bulevar Las Torres, con 10 siniestros viales y 6 lesionados.

- Avenida Álvaro Obregón y bulevar Francisco I. Madero, con 9 siniestros viales y 3 lesionados.

- Bulevar Lola Beltrán y Avenida De la Voluntad, con 9 siniestros viales con 3 lesionados.