Semana Internacional de la Moto fortalece la proyección turística de Mazatlán a nivel nacional e internacional

Mazatlán, 26 de marzo de 2026.- Del 8 al 11 de abril se llevará a cabo en Mazatlán la edición 30 de la Semana Internacional de la Moto.

Se trata del evento biker más grande de Latinoamérica, que reunirá a más de 15 mil motociclistas nacionales y extranjeros, que además de asistir a los conciertos y actividades que se lleven a cabo en el evento, también disfrutarán de los principales atractivos turísticos de la ciudad.

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, señaló que la Semana Internacional de la Moto representa uno de los eventos turísticos más importantes del estado de Sinaloa, siendo un importante generador de derrama económica, con impacto directo en el sector hotelero, restaurantero, comercial y de servicios turísticos.

“La Semana Internacional de la Moto ha sido catalogado por medios nacionales e internacionales como el evento biker más importante de Latinoamérica, posicionando a Mazatlán como un destino turístico de talla internacional dentro del segmento de turismo de eventos y convenciones”, resaltó.

Para la edición 2026, al tratarse del 30 aniversario, se ha conformado un cartel artístico de primer nivel que incluye rock, ska y regional mexicano, con agrupaciones y cantantes que llenarán de música, adrenalina y mucha diversión la Plaza de la Moto, ubicada en el Centro de Convenciones.

El miércoles 8 de abril se llevará a cabo el registro de los participantes; el jueves 9 de abril la fiesta biker arrancará con los conciertos de Santa Grifa, Los Estrambóticos y Murrieta Sur; el viernes 10 está programado un tributo al Rock en Español con Clavería (La Ley), Kenny (La de Los Eléctricos) Guevara (Elefante), Kazz (Amantes de Lola), Cala (Rostros Ocultos), Animalf (Cuca), Chirino (La Ley) y Stone (Víctimas del Doctor Cerebro), además de Merenglas y Grupo Clase A, para cerrar con la actuación de Pancho Barraza.

Y para el sábado 11 se realizará el tradicional desfile por el Malecón y por la noche tocará el turno de Rock And Roses, Black Beats, Los Madakakers y la actuación estelar de Mago de Oz.

“Este evento viene a fortalecer la proyección turística de Mazatlán a nivel nacional e internacional, además de generar una importante ocupación hotelera y consumo en restaurantes, bares, comercios y servicios turísticos, lo que posiciona a Mazatlán y a Sinaloa como destino turístico seguro y competitivo”, apuntó la funcionaria estatal.

Se prevé la asistencia de más de 15,000 motociclistas, así como una derrama económica superior a los 800 millones de pesos.

De esta forma, la Semana Internacional de la Moto Mazatlán 2026 representa un evento estratégico para el turismo y la economía de Sinaloa, consolidándose como uno de los eventos más importantes del país en su tipo, con impacto económico, turístico y de promoción internacional para el puerto y el estado.