Semana Santa deja ocupación del 84% y derrama de $3,648 millones en Sinaloa: Turismo

Sinaloa registró resultados positivos durante el periodo vacacional de Semana Santa, de acuerdo a la Secretaría de Turismo estatal, al alcanzar una ocupación hotelera promedio del 84 por ciento, con una afluencia superior a 2.8 millones de visitantes y una derrama económica que superó los 3 mil 648 millones de pesos, informó Mireya Sosa Osuna.

La Secretaria destacó que estos resultados fueron posibles gracias a la coordinación interinstitucional entre corporaciones de seguridad, Protección Civil, cuerpos de auxilio y los tres niveles de Gobierno, lo que permitió que el periodo vacacional se desarrollara con orden y saldo positivo en la mayoría de los municipios.

En el caso de Mazatlán, principal destino turístico de la entidad, se reportó una ocupación hotelera del 86 por ciento, con más de 615 mil visitantes y una derrama económica superior a los mil 819 millones de pesos.

Los Pueblos Mágicos también registraron una importante afluencia turística, con niveles destacados de ocupación hotelera en Cosalá con 81 por ciento, San Ignacio con 98 por ciento, Mocorito con 85 por ciento y El Fuerte con 83 por ciento. Asimismo, Rosario alcanzó un 78 por ciento, donde se llevaron a cabo diversas celebraciones tradicionales que fortalecen la identidad cultural del estado.

En destinos de playa, particularmente en Navolato y sus bahías, se alcanzó el 100 por ciento de ocupación hotelera, con más de 145 mil visitantes y una derrama económica superior a los 70 millones de pesos durante los días de mayor actividad.

Eventos como el Altata Pachanga Fest y presentaciones musicales contribuyeron a ampliar la oferta turística durante los días santos.

Otros puntos con alta concentración de visitantes fueron Las Glorias y Bellavista, en el municipio de Guasave, donde se registraron más de 569 mil asistentes.

De igual forma, destinos como Costa Azul en Angostura, Barra de Piaxtla en San Ignacio, Celestino Gasca en Elota y Las Cabras en Escuinapa reportaron una importante afluencia.

La Secretaria subrayó que estos resultados representan bienestar para miles de familias sinaloenses que dependen del turismo, como hoteleros, restauranteros, transportistas, comerciantes y prestadores de servicios.

Asimismo, reiteró la invitación a continuar visitando el estado durante la Semana de Pascua y próximos eventos, como la Semana de la Moto en Mazatlán, donde se espera la llegada de más de 15 mil motociclistas.