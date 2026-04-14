Semana Santa dejó derrama de $350 millones en Culiacán y aumentó 15% afluencia a balnearios: Sedecom

El periodo vacacional de Semana Santa dejó una derrama económica estimada en 350 millones de pesos en Culiacán y registró un incremento del 15 por ciento en la afluencia a centros recreativos respecto al año pasado, informó la Secretaria de Desarrollo Económico municipal, Janet Faviola Tostado Noriega.

Detalló que durante el periodo vacacional se contabilizó la asistencia de poco más de 90 mil personas en los 15 puntos turísticos y balnearios monitoreados por el Ayuntamiento.

“Se tuvo una afluencia de un poco más de 90 mil que representó un crecimiento del 15 por ciento comparado con el año pasado”, señaló.

Precisó que la derrama económica estimada de 350 millones de pesos contempla tanto el gasto directo realizado en destinos turísticos como el consumo indirecto generado previo y durante la Semana Santa.

“Incluye la parte comercial, lo que implica Semana Santa, salir en los propios mercados, las compras de pescado, todo esto que ronda en los 350 millones de pesos”, explicó.

Entre los sitios con mayor concurrencia destacó el Parque Culiacán 87, las aguas termales de la sindicatura de Imala, el Zoológico de Culiacán, centros de barrio y algunos centros comerciales.

Tostado Noriega destacó que el movimiento turístico y recreativo también benefició al sector restaurantero local, el cual reportó un incremento en sus ingresos durante el periodo vacacional.

“Estuvieron reportando pues el gremio restaurantero de alrededor de un incremento del 50 por ciento”, indicó.

Subrayó que este comportamiento es relevante debido a que el recurso permanece en la economía local y beneficia a distintos sectores productivos del municipio.

Añadió que además del turismo interno, también influye el gasto de visitantes que llegan a la ciudad para convivir con familiares, así como las compras previas que realizan quienes salen de vacaciones.

Señaló que el sector comercial mantiene expectativas positivas para las siguientes fechas de alta actividad económica, como el Día del Niño y el Día de las Madres.

“El mes de abril y el mes de mayo son buenos meses para el tema comercial, la expectativa es buena tanto para las cámaras como para nosotros”, comentó.