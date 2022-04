Semana Santa, los días malos para hoteleros en Culiacán

En la Asociación de Hoteles y Moteles de Culiacán no se emocionan mucho por los días de Semana Santa, pues saben que son pocos los que pueden ofrecer algunas opciones para Semana Santa, por la falta de albercas o lugares abiertos.

Manuel de las Rivas explicó que por eso la Semana Santa para los agremiados en Culiacán no representa una emoción, porque no pueden generar atractivo.

“Híjole, este... te voy a decir que si andamos más o menos en 50 puntos porcentuales (de ocupación), cuando entra Semana Santa nos vamos hasta el 10, hasta el 12, muy bajo... muy bajo”, dijo De las Rivas.

Sin embargo, destacó que hay algunos pocos los hoteles en Culiacán que pueden ofrecer paquetes por sus albercas y espacios abiertos, como el Hotel Tres Ríos.

“Sí, ellos lo hacen, los hoteles que tienen alberca, casi todos sacan paquetes y si ves algo de actividad con ellos, pero pues no son muchos, como no es un destino de recreo, casi nadie tiene alberca, tres o cuatro hoteles y no todos son agradables, a quien le va muy bien es al Tres Ríos, por ejemplo, porque son espacios abiertos, porque tiene vegetación”, expresó.

“Pero si tienes una tinita y metida en la mitad de todo, como es el Wynhdam, pues no, no está tan atractivo, entonces, no, ese tipo de cosas... o el Fiesta que tiene su piscinita ahí enfrente del restaurante”.

El empresario señaló que en Culiacán, la mayoría de los agremiados coincide en que éstos son tiempos para dar mantenimiento a sus instalaciones y hacer cambios fuertes en su infraestructura.

“Ha habido movimiento, pero no es una época fuerte para nosotros, no es una época fuerte”, señaló.

“Es una época que aprovechamos para dar mantenimiento profundo a los aljibes, a poder cambiar los aceites de los transformadores, etcétera, pero no es de venta”.