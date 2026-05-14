$!Sembrará Ayuntamiento de Culiacán 2.3 millones de alevines en 14 embalses del municipio

El Ayuntamiento de Culiacán liberará 2 millones 300 mil alevines de tilapia en 14 embalses de agua dulce del municipio como parte del Programa de Repoblamiento de Alevines, informó la Presidenta Municipal provisional, Ana Miriam Ramos Villarreal. El arranque del programa se realizó este jueves en el Dique La Primavera, donde la Alcaldesa explicó que esta acción busca fortalecer la producción pesquera en el municipio y apoyar a las familias que dependen de esta actividad.

Indicó que la siembra de alevines tendrá una inversión de 800 mil pesos por parte del Ayuntamiento y beneficiará de manera directa a 593 cooperativas pesqueras. Además, subrayó que el Gobierno de Culiacán ha impulsado desde el año 2022 a los sectores pesquero, ganadero y apícola, al representar importantes fuentes de empleo para las familias culiacanenses. “Son sectores productivos para la sociedad; contar con este tipo de apoyo les permite sacar adelante su actividad y sostener a sus familias”, detalló.

Ramos Villarreal detalló que, en coordinación con la Asociación de Productores de Embalses Dulceacuícolas, durante 2026 se contempla la siembra total de 10 millones 600 mil alevines de tilapia para su aprovechamiento comercial. Con este programa, informó, atenderán más de 21 mil hectáreas de aguas continentales, entre presas, diques y lagunas del municipio, en beneficio de más de 2 mil familias dedicadas a la pesca. Durante el evento, el presidente de la Asociación de Productores Dulceacuícolas del Municipio de Culiacán, Marco Antonio Cisneros Garibo, señaló que el repoblamiento de tilapia es fundamental para garantizar la producción pesquera.