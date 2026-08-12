Semujeres busca retomar pulseras de emergencia para mujeres en alto riesgo en Sinaloa

A casi tres años de que se planteara la implementación de pulseras electrónicas para proteger a mujeres víctimas de violencia en Sinaloa, la Secretaría de las Mujeres analiza retomar el proyecto.

La secretaria de las Mujeres, Brenda Rocío García Félix, señaló que el proyecto se trabaja en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y la Secretaría de Seguridad Pública, aunque todavía no existe una fecha para su adquisición.

“Hemos estado trabajando, es un proyecto que tiene que ver con el Secretario Ejecutivo y con la Secretaría de Seguridad Pública, ya lo hemos platicado. Ellos están en buena disposición de poder ver la viabilidad de este proyecto”, explicó.

La funcionaria indicó que actualmente analizan distintas alternativas que ya son utilizadas en otras entidades del país, entre ellas el llamado “Pulso de Vida”, un dispositivo portátil de emergencia que puede ser activado por una mujer cuando se encuentra en una situación de peligro para enviar una alerta y facilitar la intervención de las autoridades.

“Está el ‘Pulso de Vida’ que es más bien como un collar y no tanto una pulsera y hemos visto también usuarios que lo han utilizado que vienen de otros estados, no de Sinaloa, y es una herramienta muy eficaz para prevenir cualquier tipo de atentado a la vida de estas usuarias”, sostuvo.

Por ello, dijo, la dependencia busca encontrar la manera de adquirir estos equipos y entregarlos a mujeres que enfrenten un riesgo elevado.

“Estamos nosotras viendo la forma de poder adquirirlo para dárselo a las víctimas de muy alto riesgo”, señaló.

En noviembre de 2023, la entonces Secretaria de las Mujeres, Teresa Guerra Ochoa, informó que Sinaloa buscaba iniciar en 2024 un programa piloto de 60 dispositivos, con una inversión estimada de 3 millones de pesos. En aquel planteamiento, las pulseras serían utilizadas tanto por las víctimas como por sus agresores para generar una alerta cuando estos últimos se acercaran a la mujer.

Aunque ese proyecto estatal no se consolidó como se había anunciado, Guasave sí implementó posteriormente un esquema de pulseras de pánico. En septiembre de 2024 fueron entregados 10 dispositivos para mujeres víctimas de violencia en riesgo feminicida, conectados al C4 para agilizar la respuesta de las autoridades.

Para noviembre de ese mismo año, dos mujeres ya habían utilizado el mecanismo durante situaciones de riesgo, mientras que en 2025 el municipio continuaba asignando los dispositivos a víctimas consideradas de alto riesgo.

García Félix reconoció que uno de los obstáculos para concretar el proyecto estatal es precisamente el recurso, debido a que el presupuesto disponible ya se encuentra destinado a diferentes rubros.

“El recurso va encausado a distintos rubros que ya vienen muy etiquetados, sería ver algún recurso”, comentó.

Agregó que, para destrabar el proyecto, también sería necesario establecer compromisos formales entre las dependencias involucradas.

“Tal vez hacer un compromiso por escrito pudiera ser para que entonces ya las cosas pudieran caminar con compromisos”, expresó.

La secretaria informó además que la Secretaría de las Mujeres ha brindado más de 40 mil 600 servicios a través de los Centros de Justicia y otros programas de atención.

En cuanto a mujeres en una situación de vulnerabilidad extrema, señaló que actualmente hay cuatro mujeres resguardadas en Culiacán, quienes reciben atención integral jurídica, psicológica y de trabajo social.

La dependencia, aseguró, también busca vincular estos casos con el programa Transformando Vidas, para que las mujeres puedan recibir apoyo económico, capacitación y herramientas que les permitan iniciar un negocio y avanzar hacia su autonomía económica.