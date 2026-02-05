Semujeres está al pendiente de caso de liberación de una mujer y una menor en Mazatlán

La Secretaría de las Mujeres de Sinaloa se puso a disposición de la Comisión de Atención Integral a Víctimas para atender el caso de una mujer y una menor de edad que fueron liberadas por sus captores en Mazatlán.

En el caso todavía permanecen sin ser localizados cuatro hombres que habrían sido retenidos junto con las mujeres.

Ana Francis Chiquete Elizalde, Secretaria de las Mujeres en Sinaloa, detalló que se mantienen a la espera de que Víctimas les indique qué acciones pueden implementar para atender a la mujer y a la menor de edad liberadas.

“Hemos establecido comunicación en primera instancia con la subsecretaría de Derechos Humanos y con la Comisión de Atención Integral a Víctimas para revisar qué podemos realizar en conjunto, y estaremos estableciendo esa coordinación para poder establecer acciones específicas. Entonces, vamos a revisar”, informó.

“Hasta el momento ayer en la noche (4 de febrero) establecí comunicación, entonces vamos a esperar en el trayecto del día para estarnos comunicando con ellos y poner a la orden los servicios”.

El pasado 4 de febrero autoridades de seguridad hicieron público el caso de desaparición de seis personas, de las cuales ya habían localizado a dos.

Las personas localizadas se tratan de una mujer y de una menor de edad, mientras quienes siguen desaparecidos serían todos hombres.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado la denuncia de la desaparición se reportó al número 911, la noche del 3 de febrero.