Semujeres mantiene en funciones a Emma Zermeño; Tribunal ya la absolvió

La Secretaría de las Mujeres en Sinaloa informó que Emma Zermeño López continúa en su cargo dentro de la dependencia, pese a la denuncia que enfrentó ante instancias electorales federales y locales, interpuesta por la Diputada local con licencia Almendra Negrete Sánchez.

La Secretaria Ana Francis Chiquete Elizalde explicó que desde la institución se brinda atención como parte de sus funciones, pero dejó en claro que no corresponde al Gobierno estatal llevar a cabo la investigación del caso.

“Se nos informó sobre este tema y, sobre todo, es para el tema de atención. Como Secretaría de las Mujeres atendemos a las mujeres, entonces hay una atención que ya estamos brindando”, expresó.

Subrayó que serán las autoridades competentes quienes determinen el rumbo del proceso, por lo que la dependencia se mantendrá al margen en términos de investigación.

“Estaremos, como ya lo dijimos, siendo respetuosos de lo que se determine en los tribunales y las instancias correspondientes harán las investigaciones que sean necesarias”, puntualizó.

En ese sentido, reiteró que la Secretaría de las Mujeres no tiene atribuciones para indagar el caso, por lo que se limitarán a dar seguimiento a las resoluciones oficiales.

“Nosotros como tal no estamos llevando la investigación dentro del Gobierno del Estado de Sinaloa; son otras las instancias a las que les corresponde, en dado caso, cualquier tipo de investigación. Nosotros estaremos al pendiente de lo que se determine”, indicó.

Sobre la situación laboral de Zermeño López, Chiquete Elizalde confirmó que, hasta el momento, no ha habido cambios y continúa desempeñando sus funciones dentro de la dependencia.

“Por el momento sigue en su puesto de trabajo”, afirmó.

Este miércoles la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que se desecha la sentencia que había encontrado violencia de género en el caso de Negrete Sánchez contra Zermeño López.