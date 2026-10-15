SeMujeres prioriza plan integral en Escuinapa para atender violencia antes que solicitar alerta de género

La Secretaría de las Mujeres en Sinaloa priorizará la aplicación del plan integral para atender la violencia contra las mujeres en Escuinapa, antes que considerar la activación de una alerta de violencia de género, informó Brenda Félix García, titular de la dependencia.

Explicó que la estrategia contempla acciones de prevención, atención en escuelas, recuperación de espacios, capacitación para el autoempleo y reuniones con mujeres de distintas comunidades para conocer sus necesidades, ante los asesinatos registrados en el municipio.

“La intención de nosotras es atender el problema del momento, por eso es que se presentó la estrategia”, aseguró.

En Escuinapa, el contexto de violencia contra las mujeres se ha agravado.

Con el asesinato de una estilista identificada como Renata “B”, de 49 años, ocurrido el lunes 12 de octubre, suman 19 mujeres asesinadas en ese municipio entre junio y octubre, de acuerdo con los datos referidos.

Además, ocho mujeres fueron asesinadas en Sinaloa durante los primeros 12 días de octubre, mientras que septiembre cerró con 26 casos y agosto con 25.

García Félix sostuvo que la dependencia decidió comenzar con una estrategia inmediata porque la activación de una alerta de violencia de género implica un procedimiento que puede prolongarse y no representa una respuesta automática ante los hechos violentos.

“La activación de la alerta es un proceso, no es un proceso inmediato. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es trabajar en una estrategia integral... no podemos esperar a que se active, no se active una alerta, tenemos que alcanzar a trabajar de inmediato”, expresó.

La Secretaria explicó que la solicitud de una alerta no corresponde exclusivamente a la dependencia estatal, pues la legislación establece quiénes pueden promoverla y la Secretaría de las Mujeres del Gobierno federal determina si es viable declararla en un municipio.

Añadió que, antes de tomar esa decisión, también se consideró que algunas de las medidas contempladas en una alerta, como la recuperación de espacios públicos, ya forman parte de las acciones que realizan las autoridades.

“La activación de una alerta de género son una serie de medidas, que te dicen, por ejemplo, temas de alumbrado público, temas de recuperación de espacios públicos, que en muchos momentos la verdad es que ya se hace”, indicó.



Acciones en territorio

La estrategia para Escuinapa fue presentada el viernes 9 de octubre durante una agenda encabezada por la Gobernadora interina Graciela Domínguez Nava y con la participación de la subsecretaria de la Secretaría de las Mujeres federal, Ingrid Gómez Aracíbar.

Entre las acciones anunciadas está la realización de asambleas con mujeres de distintas comunidades para identificar necesidades relacionadas con la salud, el empleo, la atención a jóvenes y otras problemáticas particulares del Municipio.

La funcionaria recordó que un ejercicio similar se realizó en Villa Juárez, Navolato, donde se llevaron a cabo 10 asambleas en las que participaron 245 mujeres.

También se contempla trabajar en escuelas primarias para difundir información sobre violencia familiar y digital, además de fortalecer la autonomía económica de las mujeres mediante capacitaciones y programas de autoempleo.

Como parte de las medidas inmediatas, se entregó una patrulla para la unidad de género del municipio, con el objetivo de reforzar los recorridos preventivos y la atención de casos de violencia contra las mujeres.

García Félix indicó que las actividades en territorio comenzarían la semana siguiente a la presentación del programa, por lo que todavía no es posible evaluar sus resultados.

“Acabamos de arrancarlo viernes, el viernes apenas es que se presentó el programa. Vamos a iniciar a trabajar la siguiente semana ya en el territorio de Escuinapa”, dijo.

Sobre las causas de los asesinatos, señaló que la Fiscalía General del Estado es la instancia que cuenta con la información de las investigaciones y que la Secretaría de las Mujeres respetará las líneas de indagación.

“Nosotras no estamos interfiriendo en líneas de investigación, estamos respetando el trabajo de Fiscalía”, afirmó.

La Secretaria de las Mujeres reconoció que Sinaloa atraviesa un momento complejo en materia de violencia contra las mujeres, pero sostuvo que la dependencia continuará trabajando en coordinación con los gobiernos federal y municipales para mejorar las condiciones de seguridad y bienestar.

“Estamos nosotras, pues nos duele precisamente que estén pasando estas situaciones, pero estamos trabajando y todos los días estamos trabajando para poder generar mejores resultados y sobre todo que las mujeres sientan esa seguridad y ese bienestar de poder estar acá en Sinaloa”, concluyó.