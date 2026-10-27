Senado releva a Inzunza de comisión tras meses de ausencia y ruptura con Morena

El Senado de la República relevó al senador sinaloense Enrique Inzunza Cázares de la presidencia de la Comisión de Asuntos Legislativos, cargo que ahora ocupará la morenista Guadalupe Chavira, después de meses de distanciamiento político del legislador, quien dejó la bancada de Morena tras ser señalado por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

El cambio fue aprobado este martes 27 de octubre por el pleno de la Cámara alta, a partir de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, con el que Morena formalizó el relevo en la conducción de ese órgano legislativo.

Inzunza Cázares dejó de asistir presencialmente a las actividades del Senado desde el 29 de abril, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo públicos señalamientos contra él, el entonces Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios y ex funcionarios sinaloenses por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de Los Chapitos.

Las autoridades estadounidenses solicitaron a México la detención provisional con fines de extradición de los señalados. Inzunza ha rechazado las acusaciones y ha sostenido que carecen de fundamento.

La ausencia del Senador se prolongó durante más de cuatro meses. Aunque en junio participó de manera remota en una reunión de la Comisión de Justicia, no volvió a presentarse físicamente en el Senado hasta el 31 de agosto, cuando reapareció ante los medios y defendió su inocencia.

Durante ese periodo, el Legislador mantuvo su escaño y no solicitó licencia, por lo que continuó como senador pese a su escasa participación pública en las actividades legislativas.

La situación también generó cambios en su relación con Morena. El 26 de agosto, Inzunza anunció su separación del grupo parlamentario para continuar su encargo como senador independiente, en lugar de solicitar licencia.

El sinaloense argumentó que tomó la decisión por convicción personal y rechazó los señalamientos estadounidenses.

Su salida de la bancada se produjo después de que integrantes de Morena y la Presidenta Claudia Sheinbaum plantearan que debía separarse temporalmente del cargo para enfrentar las investigaciones sin el fuero constitucional.

Aunque abandonó el grupo parlamentario, Inzunza conservó su escaño y la presidencia de la Comisión de Asuntos Legislativos. Fue hasta este martes cuando el Senado formalizó su relevo.

Desde que surgieron las acusaciones en abril y ante la negativa del senador a solicitar licencia, los asuntos que habitualmente se turnaban a la comisión que encabezaba comenzaron a canalizarse a la Comisión de Estudios Legislativos Primera, presidida por Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

El cambio aprobado por el pleno pone fin a la permanencia de Inzunza al frente de ese órgano legislativo, cuya presidencia corresponde a la distribución de responsabilidades entre los grupos parlamentarios.