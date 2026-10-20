Senadora acusa abandono de Sinaloa en el Presupuesto 2027 para enfrentar crisis de seguridad y económica

La senadora del PRI, Paloma Sánchez Ramos, acusó al Gobierno federal de dejar sin recursos suficientes a Sinaloa para enfrentar la crisis de seguridad y económica, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 que contempla un incremento real de apenas 0.3 por ciento para la entidad.

La legisladora sostuvo que Sinaloa requiere al menos 8 mil millones de pesos adicionales de recursos federales para atender las consecuencias de la violencia que comenzó en septiembre de 2024, una cantidad que ha sido planteada por el Colegio de Economistas de Sinaloa y la Confederación Patronal de la República Mexicana.

Sánchez Ramos advirtió que el proyecto presupuestal también contempla reducciones en rubros prioritarios para el estado, entre ellos 719 millones de pesos menos para obras en escuelas, 116 millones menos para sanidad e inocuidad del campo y 24.8 millones menos para programas dirigidos a las mujeres.

Sobre este último rubro, señaló que los recortes ocurren mientras Sinaloa enfrenta el año más letal de su historia contra las mujeres sinaloenses.

La senadora también alertó sobre una disminución de 50.8 por ciento en los subsidios para el agua, que tendrían una asignación propuesta de 90.1 millones de pesos para 2027.

La priista afirmó que la reducción de recursos en estas áreas limita la capacidad del estado para recuperar empleos, proteger a las familias y respaldar las actividades productivas afectadas por la crisis de seguridad.

Además, cuestionó que el Gobierno federal presuma incrementos presupuestales mientras Sinaloa enfrenta dificultades económicas y de seguridad.

También criticó el aumento de 1.7 billones de pesos en la deuda pública previsto para el próximo año.

“En Sinaloa estamos desesperados por tener algo de ayuda de la Federación, pero el presupuesto 2027 es otro recordatorio de que, para Morena, Sinaloa no existe”, afirmó Sánchez Ramos.