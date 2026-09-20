Senadora de Morena asegura que bancada sinaloense mantiene trabajo tras salida de Inzunza

La salida de Enrique Inzunza Cázarez de la bancada de Morena en el Senado no ha modificado, al menos públicamente, el trabajo de los legisladores morenistas sinaloenses, afirmó la Senadora Ana Francis Chiquete Elizalde.

La legisladora, quien asumió el escaño que dejó temporalmente Imelda Castro Castro, señaló que mantiene su trabajo legislativo y que la responsabilidad de quienes representan a Sinaloa es continuar atendiendo las demandas de la población.

“Pues seguimos trabajando desde el proyecto de la transformación. Esa es la responsabilidad que tenemos”, expresó.

Cuestionada sobre si la situación de Inzunza Cázarez había afectado al grupo de legisladores morenistas de Sinaloa, Chiquete Elizalde respondió que continúa incorporándose a los trabajos del Senado.

“Seguimos trabajando”, afirmó.

La Senadora señaló que se ha integrado a distintas comisiones, entre ellas las de Economía, Agricultura, Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, así como la Comisión para la Igualdad.

Explicó que actualmente participa en mesas de diálogo y reuniones con colectivos, además de que en la Comisión de Economía se prevé recibir una propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo relacionada con inversión extranjera y posteriormente una iniciativa sobre pequeñas y medianas empresas.

“Entonces seguimos trabajando en ello, que eso es para lo que estamos ahí, representar y llevar las voces del pueblo sinaloense”, sostuvo.

La declaración ocurre después de que Inzunza Cázarez anunciara su separación del grupo parlamentario de Morena para continuar como Senador independiente.

El sinaloense también ha sostenido que su salida de la bancada no representa un rompimiento con el proyecto de la llamada Cuarta Transformación y ha manifestado que continuará respaldando iniciativas de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La separación de Inzunza ocurre además después de que autoridades de Estados Unidos lo señalaran en una acusación federal por presuntos vínculos con una estructura política que, según los fiscales estadounidenses, habría favorecido las operaciones del Cártel de Sinaloa. Inzunza Cazárez ha rechazado los señalamientos y ha negado tener vínculos con integrantes de ese grupo criminal.

Chiquete Elizalde no emitió durante la entrevista una valoración sobre las acusaciones contra Inzunza Cazárez ni sobre su decisión de abandonar la bancada.