Señala Diputado distanciamiento entre Congreso y Gobierno de Sinaloa

El Diputado local Rodolfo Valenzuela Sánchez señaló que se ha interrumpido la comunicación entre el Congreso del Estado y el Gobierno de Sinaloa, situación que, afirmó, ha dificultado dar seguimiento a temas pendientes, entre ellos el avance de las obras públicas financiadas con el crédito autorizado por el Poder Legislativo.

Valenzuela Sánchez atribuyó este distanciamiento a los cambios en el Gabinete estatal encabezado por Graciela Domínguez Nava, pues aseguró que, a partir de la llegada de la nueva administración, se cerraron los canales de comunicación entre ambos poderes.

Aunque dijo reconocer el trabajo de la Gobernadora, consideró que actualmente hace falta mayor apertura por parte de los funcionarios del Poder Ejecutivo para atender los planteamientos del Congreso y dar continuidad a los proyectos.

“Quiero tomar la voz por varios de mis compañeros que sentimos que no hay comunicación con el Gobierno del Estado, sabemos que la Gobernadora actual está muy enfocada; vimos que estaba incluso en la reunión con Protección Civil pero tiene un aparato institucional que puede mantener la relación, por eso les digo que las nuevas formas no están cayendo a bien, esa falta de comunicación con el congreso”, expresó.

Valenzuela Sánchez también señaló que algunos funcionarios estatales podrían estar concentrados en el proceso electoral del próximo año, lo que, desde su perspectiva, ha influido en la falta de acercamiento entre ambas partes.

Como ejemplo, mencionó el crédito autorizado por el Congreso para la ejecución de obras públicas, sobre el cual, aseguró, no han podido obtener información actualizada sobre la etapa en que se encuentran los proyectos ni el monto de los recursos que se han ejercido hasta el momento.

Indicó que han buscado acercamientos con el Poder Ejecutivo para conocer estos avances, pero no han tenido respuesta favorable, lo que les impide dar seguimiento al uso de los recursos aprobados.

Ante esta situación, hizo un llamado al Secretario de Obras Públicas José Manuel Acosta Bernal para que exista mayor apertura y disposición al diálogo, a fin de conocer el estado de las obras y dar seguimiento a los compromisos establecidos.

“Tenemos una intención de comunicación con la Secretaría de Obras, ver qué ha pasado con el tema del crédito que se hizo aquí en el Congreso, es un tema muy importante que fue cuestionado por la sociedad y no saber qué es lo que está pasando que son obras que dijeron que se iban a entregar”, concluyó.