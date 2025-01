Señala Diputado que debe iniciarse proceso contra Quirino Ordaz por multa del SAT a Gobierno de Sinaloa

El Diputado local del Partido Verde, Rodolfo Valenzuela Sánchez, señaló que debe iniciarse un proceso legal en contra del ex Gobernador Quirino Ordaz Coppel, por su probable responsabilidad en la multa que impuso el Servicio de Administración Tributaria al Gobierno del Estado, por prácticas irregulares durante su gestión.

La sanción del SAT al Estado derivó de una serie de auditorías irregulares a las empresas Coppel y Grupo Ahre, las cuales violaron un convenio de colaboración entre la dependencia federal y la entidad, para que el Gobierno realice estas auditorías.

Rodolfo Valenzuela indicó que el ex Gobernador debe asumir cierta carga de responsabilidad, ya que las irregularidades ocurrieron durante su gestión.

“Coincide con la deuda que dejó el ex Gobernador Quirino Ordaz, que a mí se me hace que hay que destacar esa parte, simplemente el SAT emitió el crédito, ese dinero que se tiene que pagar. Quirino tiene una responsabilidad, creo yo, de haber manejado mal las finanzas durante su Gobierno, y aquí lo señalamos, que Quirino Ordaz manejó mal sus finanzas y nos dejó una deuda enorme al pueblo sinaloense”.

“Debería haber un castigo, sí, sin duda, a mí se me hace que debe haber un proceso correspondiente y pues sobre todo a mí se me hace la población sinaloense se debe de enterar que él no manejó las finanzas como debe de haber sido”, acusó.

El Diputado aseveró que las malas prácticas ejercidas en el periodo de Ordaz Coppel afectaron las finanzas de Sinaloa, con una sanción económica.

“Donde esté le debe de llegar el mensaje de los sinaloenses, de nosotros, decirle que cuando estuvo él aquí en Sinaloa hizo un manejo de las finanzas que nos dejó una deuda muy grande. Lo que pasa que sale a relucir hasta este momento porque por el proceso propio del SAT, pues hasta ahorita emitieron el crédito fiscal que le llaman”.

“Se debe dar un seguimiento como corresponde de Ley, para que Quirino lleve la carga de responsabilidad que tiene. Se habló mucho que él era un empresario exitoso y que a fin de cuentas nos dejó esa bronca”, expresó.