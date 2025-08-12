Señala director del Isde cacicazgos en el deporte sinaloense; advierte cambios en estructura

El director del Instituto Sinaloense de la Cultura Física y el Deporte, Julio César Cascajares Ramírez, señaló cacicazgos dentro del panorama deportivo del Estado, con figuras de quienes se apropian de disciplinas.

De ahí, advirtió que habrá una serie de cambios en la estructura del Isde a fin de abrir las puertas del deporte hacia las y los sinaloenses.

“Quiero decir que va a seguir habiendo cambios, cambios y el porqué, porque seamos honestos, el deporte no es de nadie, el deporte es de todos y lo digo por ellos que se han venido adueñando del deporte, se han venido adueñando de disciplinas, se han venido adueñando de muchas cosas que no son de ellos”.

“Ese mensaje es para todos que creen que porque tienen muchos años, que porque están bien con ciertas personas son dueños. Aquí nadie es dueño y todos somos reemplazables, ahora que estamos trabajando con sangre nueva se ocupan cosas nuevas, sistemas nuevos”, declaró Cascajares Ramírez.

El funcionario apuntó que tanto asociaciones como entrenadores en el Estado han mostrado malas actitudes y nula disposición hacia el impulso y fomento al deporte local.

Entre los señalamientos, mencionó que tuvo una reunión a la que convocaron a alrededor de 53 asociaciones deportivas en la entidad, cita a la cual solo respondieron siete, lo cual, dijo, evidencia las formas en que se conducen.

“Las actitudes que muchos han tenido en el deporte, el cual se ha vuelto vicios, no los vamos a permitir, no vamos a trabajar con personas que no estén sumados al trabajar en equipo por los sinaloenses, por algo que es de todos”.

“Y fueron siete, fueron siete asociaciones a la junta. 53 asociaciones, desde ahí digo yo ‘¿qué vamos a hacer?’, salí más preocupado que como llegué, llegué preocupado porque al final de cuentas es un bien para todos”, aseveró el director del Isde.

Sostuvo que los cambios tienen intención de “quitar piedritas del camino”, en beneficio del desarrollo deportivo en la región.

“Que no les caiga de sorpresa ciertos movimientos que están pensados hacer, que no les caiga como balde de agua fría porque lo estoy anunciando de una vez. Va a haber cambios para buscar puntos positivos para el deporte de todos, para el deporte de los sinaloenses”.

“Ya se ocupa quitar piedritas del camino que están estorbando nada más, esas piedritas que nada más son una molestia en el zapato, no nos vamos a dejar y mientras estemos aquí, a mí como director del deporte del Estado no me importa meterme en la bronca que me tenga que meter”, manifestó.

“Hay resultados que no son buenos, ves la actitud del entrenador y no es buena, y nunca están dispuestos”, enfatizó Cascajares Ramírez.