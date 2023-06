Durante el anuncio de los nuevos amparos obtenidos ante procedimientos de juicio político en su contra, Jesús Estrada Ferreiro señaló a las autoridades estatales de estar corrompidas, y aseguró que deberían recaer castigos sobre estas.

“Qué lamentable que tengamos ese Gobierno de corrupción que tenemos ahorita, qué lamentable que hasta ahorita el Gobierno Federal aún no ha actuado de tajo, porque sí está actuando, pero esto no es para que hagan más largo el asunto, es para que digan “se hacen las cosas así, y así tienen que hacerse”, enfatizó el ex munícipe de Culiacán.

“El castigo es de cárcel para esa gente que está actuando de esa manera, no nada más una destitución; separación del cargo y a la cárcel, un juez debe determinarlo de esa manera, pero no un Juez de Sinaloa, porque los de aquí están corrompidos, junto con la Fiscal, junto con los diputados, junto con el Gobernador, junto con todos”, manifestó Estrada Ferreiro.

Posteriormente, explicó que la denuncia presentada por Emma Elizan Aguilar, actual Secretaria de Finanzas de Morena, fue improcedente debido a que ésta no compareció para ratificar legalmente la queja contra el ex Alcalde; a su vez, Estrada acusó a Emma Elizan de estar coludida con integrantes del Congreso para actuar como denunciante.

“No tienen vergüenza, y sin embargo, le dieron como premio la Tesorería de Morena aquí en Sinaloa (a Emma Elizan)... En el acta del Congreso dice que fue a ratificar, pero en ninguna parte firmó, ni compareció físicamente a hacerlo, y eso es ilegal”, detalló Estrada Ferreiro.

Asimismo, indicó que estos actos tenían como objetivo que fuera separado del cargo, además de ser inhabilitado para cualquier candidatura a un cargo político.

De esta manera, detalló que el único asunto que tendría pendiente es un juicio penal promovido por 48 viudas de policías, mismo en el que, según dijo el ex Alcalde, muchas ni siquiera firmaron; agregado a esto, argumentó que hay evidencia en video que certifica que no agredió verbalmente a estas personas.