CULIACÁN._ Existe una campaña de mentiras en medio de la ola de violencia que atraviesa Culiacán y demás municipios del centro de Sinaloa durante la última semana, señaló el Diputado local, Feliciano Castro Meléndrez.

Refirió que en las redes sociales se han difundido noticias falsas para desprestigiar al Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, como unas fotografías del mandatario en el Aeropuerto Internacional de Culiacán, con las que se sugirió que salió del País en medio de esta crisis violenta.

Destacó las labores de los diferentes cuerpos de seguridad de los tres órdenes de Gobierno, los cuales mantienen desplegados alrededor de 3 mil efectivos en el estado.

“Inaceptable la campaña, por ejemplo, de mentiras y manipulaciones que en los hechos se convierten en actos de complicidad con la violencia, cuando por ejemplo, se dice que el Gobernador se fue a la pelea del “Canelo”.

“Los resultados de las acciones ahí están, y son los hechos, incluso más allá de las declaraciones y en términos de estrategia yo no puedo opinar, no conozco, y creo que sería una irresponsabilidad de mi parte que me metiera a opinar”, dijo Feliciano Castro.

Acerca de las declaraciones del General de División, Francisco Jesús Leana Ojeda, Comandante de la Tercera Región Militar, con las que admitió que frenar la violencia depende de que el crimen organizado deje de confrontarse, dijo que la voluntad por parte de las autoridades existen.

Recalcó que es el Estado Mexicano el encargado de brindar las condiciones de seguridad, orden y paz en la entidad, pero teniendo como prioridad la integridad de la ciudadanía.

“Le corresponde al Estado actual, al Gobierno actual proteger la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas que poblamos Sinaloa.

“Yo pienso en los hechos, que justamente esa ruta hoy el titular de la Sedena reitera la voluntad para seguir trabajando en Sinaloa justamente para garantizar la seguridad y la vida de la gente, y para restituir la paz en la entidad”, asentó el Presidente de la Jucopo.