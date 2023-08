Los funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa indiciados en procesos penales no quieren que se realicen las audiencias para no ser vinculados a proceso, señaló la Fiscal General del Estado de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez Estrada.

“Ellos han buscado miles de pretextos para no recoger las carpetas (de investigación), lo que quieren ellos es que no se lleve a cabo la audiencia inicial para no ser vinculados (a proceso), es la conclusión que saco de su comportamiento”, estableció la Fiscal.

“Buscan todos los motivos que puede haber para que la audiencia no se lleve a cabo, y uno de esos motivos es que no tienen la carpeta y no se han impuesto de ella y no podrá ejercer su derecho a una defensa adecuada”.

Declaró que han agotado todos los medios para hacerles llegar el contenido de los expedientes, pero se niegan a recibirlos y ni siquiera les atienden.

“Ellos son un grupo, con uno que tenga la carpeta, obviamente todos van a conocer el contenido, se lo comparten, eso es un hecho... Si están en esa tesitura, la audiencia sí se podría llevar a cabo”, detalló Quiñónez Estrada.

Por otro lado, reiteró que dependiendo el comportamiento que presenten los indiciados podrían solicitar al Juez de Control nuevas medidas cautelares en su contra, las cuales ya tienen preparadas.