Señala Lupita Zavala falta de información y promoción para salir a votar

La falta de comunicación y una mala propaganda puede generar apatía para que los ciudadanos no salgan a la calle a emitir su voto este domingo durante la jornada electoral para el Poder Judicial, señaló Lupita Zavala Yamaguchi, presidenta de Canaco Culiacán, quien este día salió a ejercer su voto.

“Cómo cámara, nosotros convocamos al voto, es un hecho, y ya tenemos ahí la reforma, ahora nos toca revisar los perfiles y ejercer bien nuestro voto. Desgraciadamente no he visto mucha afluencia de ciudadanos. Nos dieron una breve capacitación para llenar las boletas porque sí estaba un poco complicado, pero se cumplió”, señaló Zavala Yamaguchi.

Respecto a los perfiles de los aspirantes a jueces, ministros y magistrados, señaló que ella se enfocó en los que estaba promoviendo el Poder Judicial, pero exactamente en los perfiles femeninos.

La presidenta destacó también que ya era tiempo de realizar un cambio en el Poder Judicial, por ello, exhorta a la ciudadanía a ir y a votar y no dejarse llevar por lo que digan los demás.

“Realmente esperamos que los resultados de esta elección sean buenos, que sea realmente un avance para el país, pero para que esto suceda se necesita la participación de todos, pero desgraciadamente, yo no he visto mucha afluencia para ir a votar, sé que será una votación difícil para algunos porque son muchos nombres y boletas, y puede resultar confuso, aún así no podemos quedarnos cruzados de brazos”, subrayó.

Además de la apatía que se pueda ver en estas votaciones, Zavala Yamaguchi señaló la falta de presupuesto para esta elección, ya que pudo observar que se usaron las mismas cajas para las votaciones anteriores, careciendo de una para cada color de las boletas.

“Incisto, si hay apatía, es debido a la falta de información y a la poca promoción que se le dio. Espero sea una jornada que termine bien, que el conteo de los votos sea totalmente transparente, ejerciéndose así verdaderamente la democracia, para que se tomen así las decisiones correctas, por ello invito nuevamente a la ciudadanía a salir y ejercer su voto”, subrayó.