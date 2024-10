Las autoridades deben de transparentar la situación por la que atraviesa la Policía Municipal de Culiacán, ante la revisión extraordinaria que mantiene la Secretaría de la Defensa Nacional del armamento de la corporación, señaló el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa.

Enrique Díaz López cuestionó que esta revista extraordinaria, la cual inició el 25 de septiembre, se haya extendido por casi un mes, lo cual ha limitado las funciones de los agentes locales.

En ese sentido, indicó que esta prolongación, aunado al hermetismo mostrado por las autoridades, provocan que la ciudadanía especule en torno a la corporación y se debilite la confianza que tenga en ella.

“Lo que se ocupa es tener transparencia en el tema, y lo único que generan es sospechosismo. No estamos nosotros para especular qué es lo que está pasando, pero sí podemos decir nosotros que es sumamente extraño, por ejemplo en la revisión de la licencia colectiva de armamento.

“O no está funcionando el tema de los exámenes de confianza, no sé qué es lo que está pasando, no nos corresponde a nosotros decir si lo están haciendo bien o mal, les corresponde a ellos dar transparencia a la ciudadanía de qué es lo que verdaderamente está pasando con las fuerzas civiles del estado y del municipio”, manifestó.

Apuntó a que esta inquietud sobre el estado de las corporaciones de seguridad locales también alcanza a la Policía Estatal de Sinaloa.

Reclamó que tienen que priorizar el retorno inmediato a las funciones por parte de la Municipal, ya que esta es la encargada de garantizar la prevención de delitos en la capital.

“No se puede entender, y qué es lo único que ponen a especular y a sospechar, algo está pasando con la Policía de Culiacán, y algo está pasando también con la corporación estatal que funciona en la capital.

“Lo que tengan que hacer, pero denle por favor la seguridad preventiva que requiere la ciudad de Culiacán”, aseveró el delegado del CEN del PRI en Sinaloa.