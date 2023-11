Sergio Mario Arredondo Salas renunció al Partido Revolucionario Institucional bajo la promesa de obtener un cargo en el Gobierno del Estado o en la Universidad Autónoma de Sinaloa, criticó el dirigente del organismo político en Culiacán, Ramiro Garza Bayliss.

A pregunta expresa por un medio de comunicación sobre una posible promesa de parte de las autoridades que motivara su abandono al tricolor, el líder priista afirmó que Arredondo Salas aspira a un cargo en la Máxima Casa de Estudios.

“Lo creo firmemente, no creo que sea la entrega de la UAS como tal, pero un espacio dentro de este Gobierno sí, o de la universidad”, respondió.

“La realidad de la salida de Sergio Mario es que tendrá trabajo en el Gobierno del Estado, ya lo anunció el Gobernador, todo queda en esa familia, no hay problema, pero eso es para ellos”.

El Diputado local emitió su renuncia a la militancia en el partido tricolor el día 27 de noviembre, con motivo de la adhesión del Partido Sinaloense a la alianza PRI, PAN, PRD.

“¿Qué buscaba Sergio Mario? La UAS por supuesto y eso le genera ruido al Partido Sinaloense, le genera ruido a toda la comunidad universitaria, la realidad ahí está”, declaró el dirigente municipal del PRI.

Señaló que el ahora Diputado sin partido podría recibir un nombramiento en la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa ante la posible participación por un cargo público en el proceso electoral de 2024 por la titular Graciela Domínguez Nava.

“A mí no me extrañaría verlo pronto como subsecretario de Educación Pública, no me extrañaría, con pie en un hipotético cambio de la titular, que lo haga suyo”, agregó el político.

Descartó que el único Diputado por el PRI en el Congreso local abandone el partido opositor, pues Luis Javier de la Rocha Zazueta manifiesta lealtad a su militancia.

“No se prevén otros, Luis ha estado muy firme, Luis de la Rocha ha estado manifestando su permanencia en el partido, su permanencia en este instituto político que le abrió las puertas y que lo respalda, como él nos respalda a nosotros en los hechos”, dijo.

Llaman a que entregue la Comisión de Fiscalización

Tras su renuncia, que provocó la disolución del grupo parlamentario del PRI en el Legislativo, Sergio Arredondo, como Diputado presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, debe entregarla a la segunda fuerza política, el Partido Sinaloense, llamó el líder del partido.

Esto debido a que la comisión solo puede ser presidida por un grupo parlamentario.

“Si se atiende la ley orgánica, si se atiende la dinámica competente, esta titularidad tiene que pasar a la segunda fuerza política, y en Sinaloa la segunda fuerza política representada en el Congreso del Estado es el Partido Sinaloense, tiene que pasar para allá, van a intentar sacarle la vuelta bajo cualquier esquema, sabemos que ahí lo hacen”, comentó el dirigente.