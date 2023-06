Los agricultores tienen que continuar exigiendo la garantía de compra a productores grandes y precios justos para la comercialización del maíz, trigo y sorgo, declaró la Regidora del Partido Revolucionario Institucional, Flor Ignacia Hernández Martínez.

“Les prometieron precios justos, que les cumplan ahora”, exigió la servidora pública.

La mañana del jueves, los productores liberaron el Aeropuerto Internacional de Culiacán alrededor de las 10:00 horas para reunirse con el Gobernador Rubén Rocha Moya en el Palacio de Gobierno, a fin de acordar un resultado que beneficie a los trabajadores.

“Se logró el objetivo inmediato de que los atendiera el Gobernador. Lamentablemente el Gobierno de la 4T apoya principalmente a los productores en pobreza y no a los productores con resultados (sic)”, escribió la Regidora de Cabildo a este medio de comunicación.

Respecto al siguiente paso de los agricultores, la priista sostuvo que deben continuar en la movilización por la remuneración justa de su trabajo para todos los productores del estado, no solo a los más pequeños.

“Tienen que continuar, solo los escucharon pero no les resolvieron. En tanto no les incrementen los precios deben de seguir luchando porque con los precios sugeridos no salen”, dijo.

De acuerdo a Hernández Martínez, el PRI “ha trabajado en apoyo a los productores del campo desde hace más de 60 años, creando instituciones e instrumentos, no desapareciéndolos”, informó.

“Necesitamos trabajar en la recuperación de los instrumentos de investigación, capacitación, productividad, financiamiento (Financiera), comercialización. La gente se olvida. Hemos perdido la guerra de la comunicación y la narrativa (sic)”, puntualizó en cuanto a la manera de trabajar del Gobierno en el poder.